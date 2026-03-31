Goldpreis
Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.569,16 USD
Deutlicher Anstieg: Gold klettert +1,21 % in 24h auf 4.569,16 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,65 %
|1 Monat
|-15,99 %
|3 Monate
|+4,12 %
|1 Jahr
|+46,53 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.118,23USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.569,16USD ein Wert von 7.326,53USD geworden – ein Gewinn von +46,53 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend bullischer, aber vorsichtiger Ton zu Gold. Höhere Inflation (USA ~6%) und Zinssenkungs-Diskussionen stärken Gold als Absicherung gegen negative Realzinsen; geopolitische Risiken erhöhen die Attraktivität. Hochs um 5600 USD, Korrekturen um ca. 30% auf rund 3900 USD; 4100 USD wird teils als Boden gesehen. Analysten sehen Potenzial jenseits von 6000 USD; 200-Tage-Linie gilt als möglicher Einstiegspunkt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|363,75EUR
|+1,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,24EUR
|+1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|260,00EUR
|+1,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|361,78EUR
|+0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,46EUR
|+1,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|568,35EUR
|+0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|381,88EUR
|+1,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,82EUR
|+1,11 %
|Long
|1
|0,00
|129,99EUR
|+1,06 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,13EUR
|-0,13 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.