Bullenpower: Goldpreis springt auf 4.569,16 USD

+1,21 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,65 % 1 Monat -15,99 % 3 Monate +4,12 % 1 Jahr +46,53 %

Gold steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 4.569,16. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.118,23USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.569,16USD ein Wert von 7.326,53USD geworden – ein Gewinn von +46,53 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend bullischer, aber vorsichtiger Ton zu Gold. Höhere Inflation (USA ~6%) und Zinssenkungs-Diskussionen stärken Gold als Absicherung gegen negative Realzinsen; geopolitische Risiken erhöhen die Attraktivität. Hochs um 5600 USD, Korrekturen um ca. 30% auf rund 3900 USD; 4100 USD wird teils als Boden gesehen. Analysten sehen Potenzial jenseits von 6000 USD; 200-Tage-Linie gilt als möglicher Einstiegspunkt.