Silber mit Rally: +2,84 % in 24h auf 72,09 USD

+2,84 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,51 % 1 Monat -25,66 % 3 Monate -5,67 % 1 Jahr +109,18 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 72,09. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,24611USD. Heute, bei 72,09USD, wäre daraus ein Vermögen von 47.284,9USD geworden – ein Plus von +372,85 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Silber-Sentiment gemischt. Eine Regierungsmaßnahme reduziert den Silberanteil in Sammlermünzen (50-Euro; 999/925 → 625/500), was spekulatives Interesse schmälert. Außerdem wird ein mögliches Gold-Liquiditätsproblem als potenzieller Abwärtsdruck für Silber diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine konkrete Prozentangabe vorhanden.