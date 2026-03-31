Silberpreis
Silber mit Rally: +2,84 % in 24h auf 72,09 USD
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +2,84 % auf 72,09 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,51 %
|1 Monat
|-25,66 %
|3 Monate
|-5,67 %
|1 Jahr
|+109,18 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 15,24611USD. Heute, bei 72,09USD, wäre daraus ein Vermögen von 47.284,9USD geworden – ein Plus von +372,85 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Silber-Sentiment gemischt. Eine Regierungsmaßnahme reduziert den Silberanteil in Sammlermünzen (50-Euro; 999/925 → 625/500), was spekulatives Interesse schmälert. Außerdem wird ein mögliches Gold-Liquiditätsproblem als potenzieller Abwärtsdruck für Silber diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine konkrete Prozentangabe vorhanden.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|363,75EUR
|+1,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,24EUR
|+1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|260,00EUR
|+1,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|361,78EUR
|+0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|99,46EUR
|+1,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|568,35EUR
|+0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|381,88EUR
|+1,46 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,82EUR
|+1,11 %
|Long
|1
|0,00
|129,99EUR
|+1,06 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|10,13EUR
|-0,13 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.