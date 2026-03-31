Uzin Utz veröffentlicht den Geschäftsbericht 2025 – Alle Details jetzt!
Mit Rekordzahlen schließt UZIN UTZ die Strategie PASSION 2025 ab und startet mit „GROW BIGGER“ in ein neues Kapitel nachhaltigen Wachstums bis 2030.
- Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht (Ulm, 31.03.2026).
- Abschluss der Strategie PASSION 2025 mit Rekordumsatzerlösen von 505,1 Mio. EUR; EBIT-Marge 8,0 %; EBIT 40,4 Mio. EUR.
- Einführung der neuen Strategie bis 2030 „GROW BIGGER“ mit fünf Stoßrichtungen: „Go International!“, „Be Broader!“, „Be Innovative!“, „Boost Profits!“ und „Acquire, Integrate, Grow!“.
- Konzernabschluss 2025 ist online verfügbar (https://geschaeftsbericht.uzin-utz.com/).
- Geplante Informationsveranstaltungen: virtueller Earnings Call am 1. April 2026, Pressetermin am 17. April 2026, Bankentag am 30. April 2026.
- Unternehmensprofil: Komplettanbieter für Bodensysteme aus Ulm, rund 1.560 Mitarbeiter, führende Marken (UZIN, WOLFF, PALLMANN, Arturo, codex, Pajarito), Familienunternehmen seit über 115 Jahren.
Der Kurs von Uzin Utz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 69,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im Plus.
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