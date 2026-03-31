Analysten heben Goldpreisprognose auf 6.300 US-Dollar an!

Gold hat zuletzt kräftig korrigiert und viele Anleger verunsichert. Doch genau jetzt sorgt eine neue Prognose von Wells Fargo für Aufmerksamkeit: Die Bank sieht den Rücksetzer offenbar nicht als Trendbruch, sondern als mögliche Chance innerhalb eines weiter intakten Bullenmarkts.

Besonders spannend ist, dass Wells Fargo das Kursziel für Gold deutlich auf bis zu 6.300 US-Dollar anhebt. Als Gründe nennt die Bank unter anderem sinkende Zinsen, anhaltende Käufe der Zentralbanken und ein geopolitisch unsicheres Umfeld.

Ist die aktuelle Schwäche bei Gold also eher Warnsignal oder womöglich eine attraktive Einstiegsgelegenheit? Und warum werden Rücksetzer von immer mehr Analysten nicht als Ende, sondern als Fortsetzung des größeren Trends gewertet?

Wer wissen will, warum Wells Fargo bei Gold weiter deutliches Potenzial sieht, sollte den ganzen Artikel lesen!

Rücksetzer als Chance: Analysten heben Prognose für Gold auf 6.300 US-Dollar an!

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