JDC Group AG: Vorläufige Zahlen 2025 – Das müssen Anleger jetzt wissen
Die JDC Group AG beschleunigt ihr Wachstum: 2025 steigen Umsatz und Ergebnis kräftig, während ambitionierte Ziele bis 2030 und der Fokus auf KI die nächste Erfolgsphase einläuten.
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- Der Umsatz der JDC Group AG stieg 2025 um 13 % auf 250 Mio. EUR
- Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 47 % auf 22,2 Mio. EUR
- Für 2026 wird ein Umsatz von 300-330 Mio. EUR und ein EBITDA von 35-38 Mio. EUR erwartet
- Die langfristige Planung für 2030 sieht einen Umsatz von über 500 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von mehr als 12 % vor
- Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Gesamtjahr 2025 lag bei 20,6 Mio. EUR, ein Anstieg um 36 %
- Die Gesellschaft sieht sich gut positioniert für die KI-Transformation, mit einer starken Datenbasis und Infrastruktur, und strebt für 2026 ein EBITDA von über 35 Mio. EUR an
Der nächste wichtige Termin, Konzernjahresabschluss 2025, bei JDC Group ist am 31.03.2026.
Der Kurs von JDC Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im
Plus.
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