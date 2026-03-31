    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJDC Group AktievorwärtsNachrichten zu JDC Group
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    JDC Group AG: Vorläufige Zahlen 2025 – Das müssen Anleger jetzt wissen

    Die JDC Group AG beschleunigt ihr Wachstum: 2025 steigen Umsatz und Ergebnis kräftig, während ambitionierte Ziele bis 2030 und der Fokus auf KI die nächste Erfolgsphase einläuten.

    JDC Group AG: Vorläufige Zahlen 2025 – Das müssen Anleger jetzt wissen
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz der JDC Group AG stieg 2025 um 13 % auf 250 Mio. EUR
    • Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 47 % auf 22,2 Mio. EUR
    • Für 2026 wird ein Umsatz von 300-330 Mio. EUR und ein EBITDA von 35-38 Mio. EUR erwartet
    • Die langfristige Planung für 2030 sieht einen Umsatz von über 500 Mio. EUR und eine EBITDA-Marge von mehr als 12 % vor
    • Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Gesamtjahr 2025 lag bei 20,6 Mio. EUR, ein Anstieg um 36 %
    • Die Gesellschaft sieht sich gut positioniert für die KI-Transformation, mit einer starken Datenbasis und Infrastruktur, und strebt für 2026 ein EBITDA von über 35 Mio. EUR an

    Der nächste wichtige Termin, Konzernjahresabschluss 2025, bei JDC Group ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von JDC Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.


    JDC Group

    -0,47 %
    -0,47 %
    -12,30 %
    -14,06 %
    +11,46 %
    +18,89 %
    +103,81 %
    +288,60 %
    +106,80 %
    ISIN:DE000A0B9N37WKN:A0B9N3





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JDC Group AG: Vorläufige Zahlen 2025 – Das müssen Anleger jetzt wissen Die JDC Group AG beschleunigt ihr Wachstum: 2025 steigen Umsatz und Ergebnis kräftig, während ambitionierte Ziele bis 2030 und der Fokus auf KI die nächste Erfolgsphase einläuten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     