Friedrich Vorwerk Group: Starkes Jahr 2025, Dividende 1,10 €, Wachstum 2026
Rekordjahr 2025: Mit starken Kennzahlen, hoher Liquidität und wachsendem Auftragsbestand schafft das Unternehmen die Basis für weiteres profitables Wachstum in 2026.
Foto: Friedrich Vorwerk
- Das Unternehmen bestätigt die Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025, mit einem Umsatz von 704,3 Mio. € und einem EBITDA von 163,3 Mio. €, was eine Rekordleistung darstellt.
- Die EBITDA-Marge wurde im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert auf 23,2 %, eine Zunahme um 7,0 Prozentpunkte.
- Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 beträgt 279,7 Mio. €, die Nettoliquidität liegt bei 261,9 Mio. €, beide Werte sind deutlich höher als im Vorjahr.
- Für die Hauptversammlung am 1. Juni 2026 wird eine Dividende von 1,10 € je Aktie vorgeschlagen, bestehend aus einer Basisdividende von 0,70 € und einer Sonderdividende von 0,40 €.
- Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2025 beträgt 1.021,4 Mio. €, während der Auftragseingang bei 538,1 Mio. € liegt; das Gesamtprojektvolumen stieg auf 990,8 Mio. €.
- Für 2026 plant das Unternehmen ein weiteres Wachstum mit Umsatzerlösen zwischen 730 und 780 Mio. € sowie einem EBITDA von 160 bis 180 Mio. €.
Der Kurs von Friedrich Vorwerk Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 72,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,77 %
im Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 73,50EUR das entspricht einem Plus von +1,59 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.466,98PKT (+0,75 %).
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