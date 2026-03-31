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    Viscom SE: Schwaches Jahr 2025, positive Aussichten für 2026! (74 Zeichen)

    Trotz eines herausfordernden Marktumfelds im Geschäftsjahr 2025 konnte das Unternehmen wichtige Fortschritte erzielen und richtet den Blick zuversichtlich auf eine stabile Entwicklung ab 2026.

    Viscom SE: Schwaches Jahr 2025, positive Aussichten für 2026! (74 Zeichen)
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Das Geschäftsjahr 2025 war durch ein schwaches Marktumfeld geprägt, insbesondere beeinflusst durch die Nachfrageschwäche in der europäischen und nordamerikanischen Automobilindustrie sowie im Bereich Batterieinspektion.
    • Der Auftragseingang stieg um 7,9 % auf 80.982 T€, während der Umsatz um 2,8 % auf 81.705 T€ sank.
    • Das EBIT lag bei -1.815 T€, deutlich besser als im Vorjahr (-11.818 T€), jedoch unter den prognostizierten Erwartungen.
    • Die EBIT-Marge betrug -2,2 %, deutlich verbessert gegenüber -14,1 % im Vorjahr, lag aber außerhalb des prognostizierten Korridors von 2 bis 5 %.
    • Für 2026 wird eine Stabilisierung erwartet, mit einem Auftragseingang und Umsatz zwischen 80 und 90 Mio. € sowie einer EBIT-Marge von 2 bis 5 %.
    • Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmenskultur, wobei eine freiwillige nichtfinanzielle Erklärung veröffentlicht wird, die Aktivitäten in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung dokumentiert.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025, bei Viscom ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von Viscom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,55 % im Plus.


    Viscom

    -0,55 %
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    ISIN:DE0007846867WKN:784686





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