Barclays dreht Südzucker auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 15 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 12,41 auf Tradegate (31. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +27,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Mrd..

Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -27,71 %/-27,71 % bedeutet.