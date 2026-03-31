ANALYSE-FLASH
Barclays dreht Südzucker auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 15 Euro
- Barclays stuft Südzucker von Under- auf Overweight
- Kursziel erhöht von 9 auf 15 Euro durch Neubewertung
- Steigende Ethanolpreise und bessere Zuckerfundamente
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 15 Euro angehoben. Wegen des globalen Ölpreisschocks seien die Ethanolpreise deutlich gestiegen, während sich die Fundamentaldaten für Zucker im Vorfeld der EU-Preisanpassungen im Jahr 2026 verbesserten, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies dürfte die Gewinne in den beiden kommenden Jahren klar steigern und die operativen Risiken verringern. Trotz des deutlichen Kursanstiegs seit Beginn des Iran-Kriegs notiere die Aktie immer noch 35 Prozent unter ihren Hochs aus dem Jahr 2023. Wenn die Kurserholung wie von ihm erwartet verlaufe, bedeute das immer noch eine günstige Bewertung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 12,41 auf Tradegate (31. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +27,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Mrd..
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -27,71 %/-27,71 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 15 Euro
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MWB RESEARCH stuft SÜDZUCKER von Hold auf Buy und hebt Kursziel von 9 EUR auf 15 EUR.
Aus dem Energiepreis alleine kann ich mir den Anstieg nicht erklären. Ja, er ist gut für CropEnergies und reduziert hoffentlich auch den Zuckerüberschuss am Weltmarkt, wenn aus brasilianischem Zuckerrohr mehr Ethanol produziert wird