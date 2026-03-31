BERNSTEIN RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,15 auf 4,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis dürfte trotz des schwierigen Konjunkturumfelds in Deutschland 2026 von Kosteneinsparungen profitieren, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung des Medienkonzerns sei jedoch weiterhin zu hoch, was der Hauptgrund für die deutliche Kurszielsenkung sei./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 4,058EUR auf Tradegate (31. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



