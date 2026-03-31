BERENBERG stuft SECUNET SECURITY AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des IT-Sicherheitsunternehmens habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit mit einem Abschlag von 25 Prozent zum historischen Durchschnitt gehandelt und biete damit ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 176,6EUR auf Tradegate (31. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.