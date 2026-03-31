JEFFERIES stuft ABB LTD auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Franken belassen. Er liege mit seiner Schätzung für das Auftragswachstum über der Konsensschätzung, schrieb Rizk Maidi in einem Ausblick am Dienstag. Der Bau von Datenzentren dürfte sich in der Sparte Elektrifizierung des Industriegüterherstellers positiv niederschlagen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 68,12EUR auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: ABB LTD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

