JEFFERIES stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit Top-Managern auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die zentrale Neuigkeit sei die Erlaubnis von Gasexporten aus Venezuela, schrieb Mark Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Ausfuhren könnten stufenweise in die für bis 2030 geplante Produktion einfließen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 24,76EUR auf Tradegate (31. März 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 27

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

