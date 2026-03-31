BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Hersteller von Elektrotechnik dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Alasdair Leslie in einem Ausblick am Dienstag. So habe sich die Dynamik im Segment Gaskraftanlagen fortgesetzt. Im zweiten Geschäftshalbjahr werde sich das Wachstum voraussichtlich abschwächen./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 143,5EUR auf Tradegate (31. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 € , was eine Steigerung von +4,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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