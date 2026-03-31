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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Freundlicher Handelsauftakt erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • X-Dax signalisiert Dax Plus 0,4 Prozent auf 22.650
    • Ölpreise hoch nach Angriffen und Öltankerbeschuss
    • Inflation Eurozone springt von 1,9 auf 2,6 Prozent
    Aktien Frankfurt Ausblick - Freundlicher Handelsauftakt erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen eröffnen. Der X-Dax signalisiert für den Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 22.650 Punkte. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex im März ein Verlust von mehr als zehn Prozent an.

    In Asien zeigten die wichtigsten Börsen am Dienstag wieder Schwäche - allen voran der Handel in Südkorea. Die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau, nachdem ein Öltanker vor Dubai getroffen wurde. Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten in der Nacht erneute Angriffe. Ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt knapp 108 US-Dollar.

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    In Verbindung mit den anziehenden Öl- und Gaspreisen dürften die Inflationsdaten der Eurozone in den Mittelpunkt rücken. Der Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank rechnet ähnlich wie schon am Vortag in Deutschland damit, dass die Inflation im Euroraum einen kräftigen Sprung von 1,9 auf 2,6 Prozent macht. Wichtig ist dies für die Erwartungen an die Geldpolitik, denn laut Stephan werden bis zum Jahresende rund drei Zinserhöhungen für die Eurozone eingepreist.

    Aus Unternehmenssicht könnten die Aktien der Norma Group einen Blick wert sein. Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer setzte sich für das laufende Jahr vorsichtige Wachstumsziele. Der Umsatz könnte um bis zu 2 Prozent zulegen, im schlechten Fall aber auch stagnieren, hieß es. Analysten hatten bislang mit einem Erlösplus im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Die Dividende soll von 40 auf 14 Cent je Aktie sinken. Die vorläufigen Zahlen zum Vorjahr bestätigte das Unternehmen.

    Der Pharmahersteller Dermapharm will nach einem Erlösrückgang im vergangenen Jahr wieder wachsen. So soll der Umsatz 2026 bei 1,182 bis 1,218 Milliarden Euro liegen und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) bei 331 bis 341 Millionen Euro. An die Aktionäre soll eine um zwei Cent niedrigere Dividende von 88 Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Das Management hatte bereits Eckdaten für 2025 vorgelegt.

    Die Papiere von Südzucker könnten ihre jüngste Kursrally fortsetzen, nachdem die britische Bank Barclays sie gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 15 Euro angehoben hatte. Wegen des globalen Ölpreisschocks seien die Ethanolpreise deutlich gestiegen, während sich die Fundamentaldaten für Zucker vor den EU-Preisanpassungen besserten, schrieb Analyst Alex Sloane. Dies dürfte die Gewinne in den beiden kommenden Jahren klar steigern und die operativen Risiken verringern, glaubt er./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 12,45 auf Tradegate (31. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um +27,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suedzucker bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Mrd..

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,200EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -27,71 %/-27,71 % bedeutet.




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