BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 31,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die am 6. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften - wie schon vom Medizintechnikkonzern signalisiert - einen saisontypisch schwachen Jahresstart belegen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte sich die US-Zollpolitik auswirken. Das Engagement im Nahen Osten bleibe indes überschaubar, und die Helium-Knappheit sei für die Niederländer kein großes Problem. Sie seien innerhalb der europäischen Branche angesichts ihres Selbsthilfe-Potenzials in einem inflationären Umfeld gut positioniert./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 23,20EUR auf Tradegate (31. März 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29,50

Kursziel alt: 31,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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