Weitere 10% im Minus
Micron: KI-Boom reicht nicht, um Verkaufswelle zu stoppen
Trotz boomender KI-Nachfrage rutscht die Micron-Aktie weiter ab, da geopolitische Risiken und Gewinnmitnahmen die Stimmung an den Märkten kippen lassen.
- Micron-Aktie rutscht wegen Geopolitik und Verkäufen
- Starke KI-Nachfrage trifft auf Speicherknappheit
- Jahresplus 270 Prozent trotz jüngstem Kursrückgang
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Aktie des US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology ist am Montag um rund 10 Prozent eingebrochen und schloss damit bei 321,80 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel ging es dann weitere 2,3 Prozent abwärts. Die Aktie damit ihre Talfahrt nach den jüngsten Quartalszahlen fort.
Zahlen-Abverkauf verschärft sich
Nachdem die Aktie am Freitag eine sechstägige Verlustserie kurzzeitig unterbrechen konnte, beschleunigte sich der Ausverkauf zu Wochenbeginn erneut. Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 18. März hat das Papier rund 30 Prozent an Wert verloren.
Makro-Risiken belasten Tech-Sektor
Die anhaltende Eskalation im Iran-Konflikt, der mittlerweile in seine fünfte Woche geht, lässt Ölpreise steigen und dämpft die Risikobereitschaft. Zusätzliche Unsicherheit entstand durch Drohungen von US-Präsident Donald Trump, iranische Ölinfrastruktur anzugreifen.
Auch andere wachstumsstarke Technologiewerte verzeichneten deutliche Verluste. Die Cloud-Infrastrukturunternehmen CoreWeave und Nebius verloren jeweils etwa 8 Prozent. Im Speichersegment gaben SanDisk und Western Digital um 7 beziehungsweise 9 Prozent nach.
KI-Nachfrage bleibt hoch
Fundamental bleibt die Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz außergewöhnlich stark. Micron hatte im zweiten Quartal von einer "unersättlichen Nachfrage" nach Hochleistungsspeichern profitiert, die insbesondere für KI-Anwendungen benötigt werden.
Micron-CEO Sanjay Mehrotra erklärte in einem Interview, dass wichtige Kunden derzeit lediglich "die Hälfte bis zwei Drittel ihres Bedarfs" decken können. Diese Knappheit stützt zwar langfristig die Preise, sorgt kurzfristig jedoch für Unsicherheit über die Skalierbarkeit des Wachstums.
Jahresperformance überzeugt
Trotz der jüngsten Verluste bleibt die langfristige Entwicklung der Aktie beeindruckend: Auf Jahressicht liegt Micron weiterhin rund 270 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn steht aber nur noch ein Plus von etwa 2 Prozent zu Buche.
*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion