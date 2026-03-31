Micron: KI-Boom reicht nicht, um Verkaufswelle zu stoppen

Die Aktie des US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology ist am Montag um rund 10 Prozent eingebrochen und schloss damit bei 321,80 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel ging es dann weitere 2,3 Prozent abwärts. Die Aktie damit ihre Talfahrt nach den jüngsten Quartalszahlen fort.

Nachdem die Aktie am Freitag eine sechstägige Verlustserie kurzzeitig unterbrechen konnte, beschleunigte sich der Ausverkauf zu Wochenbeginn erneut. Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 18. März hat das Papier rund 30 Prozent an Wert verloren.

Makro-Risiken belasten Tech-Sektor

Die anhaltende Eskalation im Iran-Konflikt, der mittlerweile in seine fünfte Woche geht, lässt Ölpreise steigen und dämpft die Risikobereitschaft. Zusätzliche Unsicherheit entstand durch Drohungen von US-Präsident Donald Trump, iranische Ölinfrastruktur anzugreifen.

Auch andere wachstumsstarke Technologiewerte verzeichneten deutliche Verluste. Die Cloud-Infrastrukturunternehmen CoreWeave und Nebius verloren jeweils etwa 8 Prozent. Im Speichersegment gaben SanDisk und Western Digital um 7 beziehungsweise 9 Prozent nach.

KI-Nachfrage bleibt hoch

Fundamental bleibt die Nachfrage nach Speicherchips für künstliche Intelligenz außergewöhnlich stark. Micron hatte im zweiten Quartal von einer "unersättlichen Nachfrage" nach Hochleistungsspeichern profitiert, die insbesondere für KI-Anwendungen benötigt werden.

Micron-CEO Sanjay Mehrotra erklärte in einem Interview, dass wichtige Kunden derzeit lediglich "die Hälfte bis zwei Drittel ihres Bedarfs" decken können. Diese Knappheit stützt zwar langfristig die Preise, sorgt kurzfristig jedoch für Unsicherheit über die Skalierbarkeit des Wachstums.

Jahresperformance überzeugt

Trotz der jüngsten Verluste bleibt die langfristige Entwicklung der Aktie beeindruckend: Auf Jahressicht liegt Micron weiterhin rund 270 Prozent im Plus. Seit Jahresbeginn steht aber nur noch ein Plus von etwa 2 Prozent zu Buche.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



