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    MBB SE: Dividende steigt, Umsatzziel 2026 & Margen im Blick

    MBB SE setzt ihren Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Rekordumsatz, stark steigende Erträge, hohe Liquidität und die 16. Dividendenerhöhung in Folge prägen das Jahr 2025.

    MBB SE: Dividende steigt, Umsatzziel 2026 & Margen im Blick
    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • MBB SE hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 1.170 Mio. € und einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,6 % abgeschlossen.
    • Der bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 46 % auf 216,9 Mio. €.
    • Die Nettoliquidität der Gruppe lag zum 31. Dezember 2025 bei 763,8 Mio. €, davon entfielen 373,6 Mio. € auf die Holding MBB SE.
    • Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung wird die Basisdividende für 2025 auf 1,21 € pro Aktie erhöht, was der 16. Erhöhung in Folge ist.
    • Für 2026 erwartet MBB einen Umsatz zwischen 1,1 und 1,2 Mrd. € bei einer EBITDA-Marge von 15-18 %.
    • Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist auf der Webseite von MBB verfügbar.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei MBB ist am 31.03.2026.

    Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 181,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,50 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.477,90PKT (+0,82 %).


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