Goldpreis entgeht Inferno: Sollten Anleger bei Gold jetzt auf die Wende setzen?

Das befürchtete Inferno blieb aus. Der Goldpreis konnte den Bruch der 4.000 US-Dollar verhindern. Der Rücksetzer auf 4.100 US-Dollar könnte dennoch die Voraussetzungen für eine Marktbereinigung erfüllen. Mit der Rückkehr des Goldpreises über die 4.500 US-Dollar wurde in Hinblick auf ein erfolgreiches Comeback des Edelmetalls eine erste wichtige Weichenstellung erzwungen. Weitere müssen nun jedoch folgen. Ähnliches gilt im Übrigen für Silber. Auch der Silberpreis zeigt derzeit hoffnungsvolle Ansätze einer Trendwende.

Zu den tragenden Säulen der zurückliegenden Goldpreisrallye gehörten neben den Kaufaktivitäten der physisch besicherten Gold-ETFs auch die enormen Käufe der Noten- und Zentralbanken. Doch beide Säulen bekamen zuletzt Risse. Noch ist die Statik der Goldpreisrallye nicht gefährdet, doch sollten die Risse größer werden, würde daraus ein Risiko für die Rallye erwachsen. Bei allem Optimismus hinsichtlich einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sollten Anleger und Investoren diese beiden Aspekte unbedingt im Auge behalten.

Sollten Anleger bei Gold jetzt bereits auf die Wende setzen?

Der Goldpreis befindet sich in einer eminent wichtigen und womöglich auch richtungsweisenden Phase. Der Boden für ein Comeback ist bereitet, doch ob Gold die Chance nutzen kann, muss sich trotz vielversprechender Ansätze noch zeigen.

Die Produzentenaktien wurden durch die Preisschwäche von Gold (und Silber und Kupfer) bei gleichzeitiger Sorge vor höheren Produktionskosten (Stichwort Anstieg der Ölpreise) zum Teil heftig abverkauft. Dabei verzeichneten selbst renommierte Gold- und Silberproduzenten wie Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines, Hecla Mining und Pan American Silver – die Liste ließe sich jedoch noch deutlich erweitern – knackige Kursverluste. Der ein oder andere Goldproduzent lockt bereits mit einem einstelligen KGV. Ein weiterer aussichtsreicher Kandidat ist Endeavour Mining. Das Unternehmen respektive die Aktie steht immer ein wenig im Schatten der dominierenden Akteure. Dabei könnte sich durchaus ein Blick auf den spannenden Vertreter lohnen.

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Endeavour Mining: Afrikas Perle; auch für das Depot?

Der geographische Fokus von Endeavour Mining liegt auf Afrika. Der Produzent betreibt diverse Minen in der Elfenbeinküste, Burkina Faso und im Senegal. Das sind nicht unbedingt die lauschigsten Gegenden, wenn man als Investor nach Vorteilen wie politischer Stabilität sucht; doch andere Vorteile liegen auf der Hand und offenbaren sich besonders beim Blick auf die Produktionskosten. Endeavour Mining wies für das Jahr 2025 All-in sustaining costs in Höhe von 1.433 US-Dollar je Unze Gold aus. Das ist im Branchenvergleich außerordentlich günstig. Nur die wenigsten größeren Goldproduzenten mit mehr als 1 Mio. Unzen Gold Jahresproduktion können da mithalten – von Agnico Eagle Mines einmal abgesehen. Bleiben wir gleich bei den aktuellen Finanzergebnissen von Endeavour Mining und dem Ausblick auf 2026.

Endeavour Mining legte Anfang März beeindruckende Ergebnisse für 2025 vor. Die Goldproduktion belief sich auf 1,209 Mio. Unzen; ein Plus von 10 Prozent gegenüber 2024. Die AISC legten im Jahresvergleich zwar um 18 Prozent zu, liegen aber mit den bereits genannten 1.433 US-Dollar je Unze auf einem sehr ansprechenden Niveau.

Das Unternehmen verzeichnete in 2025 einen den Aktionären zurechenbaren bereinigten Gewinn in Höhe von 782 Mio. US-Dollar, nach 227 Mio. US-Dollar in 2024. Das bereinigte EBITDA belief sich auf beeindruckende 2,316 Mrd. US-Dollar, nach vergleichsweise „bescheidenen“ 1,325 Mrd. US-Dollar in 2024. Der free cash flow konnte gegenüber 2024 um 269 Prozent auf 1,156 Mrd. US-Dollar gesteigert werden. Dagegen konnte die Nettoverschuldung deutlich von 732 Mio. US-Dollar in 2024 auf nun 158 Mio. US-Dollar zurückgefahren werden.

Für 2026 erwartet Endeavour Mining eine Goldproduktion in einer Spanne von 1,090 Mio. Unzen bis 1,265 Mio. Unzen bei AISC zwischen 1.600 US-Dollar und 1.800 US-Dollar.

Endeavour Mining hat mit dem Kursbereich 37 GBP / 35 GBP zudem den zentralen Unterstützungsbereich erreicht, was die Aktie unter antizyklischen Aspekten interessant macht. Wenn es zu einer Trendwende bzw. Erholung kommen soll, dann wäre das jetzt der ideale Ausgangspunkt. Einen Rücksetzer unter die 35 GBP gilt es hingegen unter allen Umständen zu verhindern. Auf der Oberseite sind jederzeit Vorstöße auf 49 GBP und 56 GBP möglich.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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