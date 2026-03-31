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    Pipelinebauer Friedrich Vorwerk will höhere Dividende zahlen - Zuwächse geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • Dividende auf 1,10 Euro je Aktie für 2025
    • Nettogewinn 2025 plus 140 Prozent bei 86,5 Mio Euro
    • Umsatz 2025 704,3 Mio Euro plus 41 Prozent
    Pipelinebauer Friedrich Vorwerk will höhere Dividende zahlen - Zuwächse geplant
    Foto: Friedrich Vorwerk

    TOSTEDT (dpa-AFX) - Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen Friedrich Vorwerk will nach kräftigen Ergebniszuwächsen im vergangenen Jahr deutlich mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll für 2025 insgesamt 1,10 Euro je Aktie betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Tostedt mit. Ein Jahr zuvor hatte diese 30 Cent betragen. 2025 legte der Nettogewinn um gut 140 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr peilt die Führungsspitze weitere Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis an. Der Konzern hatte bereits Ende Januar Eckdaten vorgelegt.

    Für 2026 plant das Unternehmen mit Erlösen von 730 bis 780 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 160 bis 180 Millionen Euro herauskommen. 2025 legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut 41 Prozent auf 704,3 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich mit 163,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt./mne/jha/

    Friedrich Vorwerk Group

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    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 74,00 auf Tradegate (31. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -6,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -7,61 %/+49,46 % bedeutet.




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