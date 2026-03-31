Pipelinebauer Friedrich Vorwerk will höhere Dividende zahlen - Zuwächse geplant
- Dividende auf 1,10 Euro je Aktie für 2025
- Nettogewinn 2025 plus 140 Prozent bei 86,5 Mio Euro
- Umsatz 2025 704,3 Mio Euro plus 41 Prozent
TOSTEDT (dpa-AFX) - Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen Friedrich Vorwerk will nach kräftigen Ergebniszuwächsen im vergangenen Jahr deutlich mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll für 2025 insgesamt 1,10 Euro je Aktie betragen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Tostedt mit. Ein Jahr zuvor hatte diese 30 Cent betragen. 2025 legte der Nettogewinn um gut 140 Prozent auf 86,5 Millionen Euro zu. Im laufenden Jahr peilt die Führungsspitze weitere Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis an. Der Konzern hatte bereits Ende Januar Eckdaten vorgelegt.
Für 2026 plant das Unternehmen mit Erlösen von 730 bis 780 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 160 bis 180 Millionen Euro herauskommen. 2025 legte der Umsatz im Jahresvergleich um gut 41 Prozent auf 704,3 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich mit 163,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 74,00 auf Tradegate (31. März 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um -6,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -7,61 %/+49,46 % bedeutet.
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Friedrich Vorwerk: Warum der Iran‑Konflikt die Aktie strukturell stärkt
Der Iran‑Konflikt trifft Europa nicht über Energiepreise, sondern über das Risiko, dass ein Viertel des globalen LNG‑Handels durch die Straße von Hormus jederzeit gestört werden kann. Für Europa, das seit 2022 massiv LNG‑abhängig ist, entsteht dadurch kein kurzfristiges Preisproblem, sondern ein strategisches Verwundbarkeitsproblem. Genau hier beginnt die Relevanz für Friedrich Vorwerk.
FV verdient nicht an LNG‑Volumen, sondern an Infrastruktur, die politische Verwundbarkeit reduziert: zusätzliche Leitungen, Redundanzen, Speicher, H2‑Backbone, Netzverstärkungen. Jede geopolitische Eskalation erhöht den Druck, diese Projekte vorzuziehen und langfristig abzusichern. Europa will weg von Single‑Points‑of‑Failure wie Katar oder der Route über Hormus – und das führt zwangsläufig zu mehr Investitionen in Transportwege, Umrüstungen und Resilienzprogramme. FV ist einer der wenigen Player, die diese Projekte technisch stemmen können.
Für die nächsten 12–24 Monate bedeutet das: Die Aktie reagiert weniger auf Quartalszahlen und stärker auf geopolitische Signale. Politische Förderprogramme, beschleunigte Genehmigungen und neue Sicherheitsanforderungen stabilisieren die Auftragslage und erhöhen die Visibilität. Kurzfristige Verzögerungen sind möglich, aber der strukturelle Trend ist eindeutig positiv. FV wird zunehmend als sicherheitspolitischer Infrastrukturwert wahrgenommen – ein Titel, der in unsicheren Zeiten Rückenwind hat und dessen Abwärtsrisiko begrenzt ist.
Unterm Strich: Der Iran‑Konflikt ist kein Risiko für FV, sondern ein Katalysator. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Europa seine Energieinfrastruktur schneller und breiter ausbaut als bisher geplant. Genau das spielt FV in die Karten – operativ wie auch beim Aktienkurs, der in den kommenden 12–24 Monaten eher nach oben als nach unten überraschen dürfte.
Mal sehen was aus dem Reichepapier wird:
Wirklich phänomenal, diese Zahlen.