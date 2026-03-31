Importpreise vor Iran-Krieg gesunken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importpreise in Deutschland sind im Februar 2026 um 2,3 Prozent niedriger gewesen als im Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, stiegen die Einfuhrpreise im Februar 2026 gegenüber dem Vormonat Januar 2026 um 0,3 Prozent. Im Januar 2026 und im Dezember 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber den Vorjahresmonaten ebenfalls bei -2,3 Prozent gelegen.



Die Exportpreise waren im Februar 2026 um 0,1 Prozent niedriger als im Februar 2025. Im Januar 2026 hatten die Preise um 0,2 Prozent über denen von Januar 2025 gelegen, im Dezember 2025 hatten sie sich gegenüber dem Vorjahresmonat nicht verändert (0,0 Prozent). Gegenüber Januar 2026 stiegen die Ausfuhrpreise geringfügig um 0,1 Prozent.









Alle Energieträger waren im Februar 2026 günstiger als im Februar 2025:



Ohne Berücksichtigung der Energiepreise fielen die Importpreise im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,2 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 0,2 Prozent. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 1,6 Prozent unter dem Stand von Februar 2025 und veränderte sich gegenüber Januar 2026 nicht (0,0 Prozent).



Importierte landwirtschaftliche Güter waren im Februar 2026 um 5,7 Prozent billiger als im Vorjahresmonat (+0,3 Prozent gegenüber Januar 2026). Die Preise für Rohkakao lagen 47,4 Prozent unter denen von Februar 2025 und 8,7 Prozent unter denen von Januar 2026. Lebende Schweine waren 21,0 Prozent günstiger als im Februar 2025, wurden aber gegenüber Januar 2026 um 3,4 Prozent teurer. Rohkaffeeimporte waren 9,1 Prozent preiswerter als vor einem Jahr und 5,7 Prozent preiswerter als im Vormonat. Für importiertes Getreide wurde im Februar 2026 ebenfalls weniger bezahlt als im Februar 2025 (-8,7 Prozent), es kostete aber 0,3 Prozent mehr als im Januar 2026. Dagegen waren insbesondere Geflügel und Eier deutlich teurer als vor einem Jahr (+11,9 Prozent gegenüber Februar 2025 und +0,7 Prozent gegenüber Januar 2026). Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Februar 2026 hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -20,9 Prozent gegenüber Februar 2025. Gegenüber Januar stiegen die Energiepreise aber wieder an, im Durchschnitt um 0,9 Prozent. Auf die Februarergebnisse der Import- und auch der Exportpreise hatten die Kriegshandlungen im Iran und dem Nahen Osten seit dem 28. Februar 2026 keinen Einfluss.Alle Energieträger waren im Februar 2026 günstiger als im Februar 2025: Erdgas um 27,9 Prozent, elektrischer Strom um 25,6 Prozent, rohes Erdöl um 19,1 Prozent, Steinkohle um 14,2 Prozent sowie Mineralölerzeugnisse um 11,4 Prozent. Gegenüber dem Vormonat war Energie insgesamt aufgrund der Preissteigerungen bei Mineralölerzeugnissen (+6,0 Prozent) und rohem Erdöl (+3,4 Prozent) teurer. Dagegen war elektrischer Strom mit -11,8 Prozent, Steinkohle mit -2,7 Prozent, und Erdgas mit -2,3 Prozent billiger als im Januar 2026.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise fielen die Importpreise im Februar 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,2 Prozent. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie um 0,2 Prozent. Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 1,6 Prozent unter dem Stand von Februar 2025 und veränderte sich gegenüber Januar 2026 nicht (0,0 Prozent).Importierte landwirtschaftliche Güter waren im Februar 2026 um 5,7 Prozent billiger als im Vorjahresmonat (+0,3 Prozent gegenüber Januar 2026). Die Preise für Rohkakao lagen 47,4 Prozent unter denen von Februar 2025 und 8,7 Prozent unter denen von Januar 2026. Lebende Schweine waren 21,0 Prozent günstiger als im Februar 2025, wurden aber gegenüber Januar 2026 um 3,4 Prozent teurer. Rohkaffeeimporte waren 9,1 Prozent preiswerter als vor einem Jahr und 5,7 Prozent preiswerter als im Vormonat. Für importiertes Getreide wurde im Februar 2026 ebenfalls weniger bezahlt als im Februar 2025 (-8,7 Prozent), es kostete aber 0,3 Prozent mehr als im Januar 2026. Dagegen waren insbesondere Geflügel und Eier deutlich teurer als vor einem Jahr (+11,9 Prozent gegenüber Februar 2025 und +0,7 Prozent gegenüber Januar 2026).