"Jede ukrainische Hausfrau kann Rheinmetall-CEO werden" – Selenskyj rechnet ab

Papperger betonte dabei, Rheinmetall werde weiterhin auf schwere Waffen wie Panzer und Artillerie setzen – ungeachtet der zunehmenden Präsenz billiger Drohnen auf dem Schlachtfeld, die genau diese Systeme zerstören können. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten.

Ein Satz hat einen Sturm ausgelöst. Rheinmetall-Chef Armin Papperger bezeichnete ukrainische Drohnenhersteller in einem Interview mit dem US-Magazin "The Atlantic" als "ukrainische Hausfrauen", die mit 3D-Druckern in der Küche Drohnenteile produzierten. "Das ist keine Innovation", sagte er – und fügte hinzu, der Einsatz kleiner Drohnen durch die Ukraine sei so, "wie mit Legos zu spielen" .

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj konterte scharf: "Wenn wirklich jede Hausfrau in der Ukraine Drohnen bauen kann, dann kann auch jede Hausfrau in der Ukraine CEO von Rheinmetall werden." Selenskyj-Berater Oleksandr Kamyschin legte auf X nach: "Rheinmetall sagt, unsere #LEGODrones seien von Hausfrauen in ihren Küchen #MadeByHousewives. Na gut. Unsere #LEGODrones haben bereits mehr als 11.000 russische Panzer verbrannt."

Im Netz solidarisierten sich unter dem Hashtag #MadeByHousewives tausende Ukrainer und internationale Unterstützer mit den ukrainischen Frauen – einige posteten animierte Bilder von Frauen in traditioneller Tracht, die Drohnen montieren. Kritik kam auch aus dem deutschen Verteidigungssektor selbst: Florian Seibel, Co-CEO des Drohnenherstellers Quantum Systems, sagte, er sei "sehr traurig und beschämt über die öffentlichen Äußerungen eines deutschen Verteidigungs-CEO-Kollegen" – sein Unternehmen stehe "hinter allen ukrainischen Hausfrauen".

Rheinmetall ruderte zurück. In einer Stellungnahme hieß es, das Unternehmen habe "höchsten Respekt vor den immensen Anstrengungen des ukrainischen Volkes bei seiner Verteidigung" und betonte: "Die Innovationskraft und der Kampfgeist der Ukrainer sind für uns eine Inspiration." Die ukrainische Vize-Premierministerin Julia Swyrydenko hob die Rolle der Frauen hervor: "Sie sind mutig in viele Bereiche vorgestoßen, die einst als Männerdomänen galten, und haben dabei Energie, Disziplin und Entschlossenheit eingebracht."

Der Skandal kommt zur Unzeit für Rheinmetall. Die Bank of America passte zuletzt ihre Empfehlungen für europäische Rüstungsunternehmen an und bevorzugt nun Firmen, die sich auf Luftabwehr, Raketen und Drohnen konzentrieren – wie BAE Systems und Kongsberg – anstatt traditioneller Hersteller von Panzern und Artillerie wie Rheinmetall. Die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten haben die wachsende Bedeutung von Drohnen und KI-gestützten Systemen für die NATO unterstrichen – ausgerechnet das Segment, das Papperger mit seinem Kommentar kleingeredet hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



