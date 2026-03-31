Cyan AG: Turnaround 2025 geschafft – Wachstum in 2026 erwartet
Die cyan AG setzt ihren Wachstumskurs fort: Umsatzplus, Turnaround beim Ergebnis, starke internationale Expansion und neue Cybersecurity-Lösungen prägen 2025.
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- cyan AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzanstieg um rund 30 % auf 9,2 Mio. EUR, was das obere Ende der Prognose erreicht
- Das Unternehmen gelang der Turnaround auf Ergebnisebene, mit einem EBITDA im Rahmen der Prognose von 0,75 bis 0,85 Mio. EUR
- Die internationale Geschäftsexpansion führte zu einer Steigerung der Endkundenbasis um 47 %
- Markteinführung von cyan Guard 360, einer neuen Cybersecurity-Lösung für mittelständische Unternehmen
- cyan plant für 2026 weiteres Wachstum mit einem Umsatzziel von 10,2 bis 11,5 Mio. EUR und positivem EBITDA
- Das Unternehmen setzt auf langfristige Kooperationen, Investitionen in Produktentwicklung und den Ausbau des Vertriebs, um weiteres Wachstum zu sichern
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei CYAN ist am 13.05.2026.
Der Kurs von CYAN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.
+3,59 %
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