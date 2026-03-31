Bernstein senkt Ziel für ProSiebenSat.1 - 'Market-Perform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 4,052 auf Tradegate (31. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um +4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,51 %.

Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 944,12 Mio..

ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -1,28 %/+97,43 % bedeutet.