ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für ProSiebenSat.1 - 'Market-Perform'
- Kursziel ProSiebenSat.1 von 8,15 auf 4,30 Euro
- Einstufung auf Market-Perform unverändert
- Zu hohe Nettoverschuldung als Hauptgrund genannt
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 8,15 auf 4,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis dürfte trotz des schwierigen Konjunkturumfelds in Deutschland 2026 von Kosteneinsparungen profitieren, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nettoverschuldung des Medienkonzerns sei jedoch weiterhin zu hoch, was der Hauptgrund für die deutliche Kurszielsenkung sei./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:41 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 4,052 auf Tradegate (31. März 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um +4,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,51 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 944,12 Mio..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -1,28 %/+97,43 % bedeutet.
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MFE könnte ja ihren Übernahmepreis pro Aktie durch Zukäufe leicht verringern
zusätzlich ist halt die Frage, wie viele Aktien noch halten, die bei oder nach der Übernahme eingestiegen sind, in der Hoffnung bei einem Squeeze Out abzukassieren und jetzt verkaufen(müssen)
So bin auch heute rein - setzte auf die Übernahme - zudem verbrauchen die wenig öl...