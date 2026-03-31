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    McCormick und Unilever sprechen weiterhin

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    Milliarden für Lebensmittelgeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Unilever führt fortgeschrittene Gespräche mit McCormick
    • Teilzahlung 15,7 Mrd USD, Großteil in McCormick-Aktien
    • Bei einem Abschluss würde Unilever 65 Prozent halten
    McCormick und Unilever sprechen weiterhin - Milliarden für Lebensmittelgeschäft
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der mögliche Verkauf seines Lebensmittelgeschäfts könnte dem Konsumgüterkonzern Unilever Milliarden in die Kasse spülen. Man befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit McCormick & Co , teilte Unilever am Dienstag in London mit. Bei einem Zusammenschluss sei derzeit eine Barzahlung von 15,7 Milliarden US-Dollar (13,7 Mrd Euro) vorgesehen. Der Großteil des Verkaufs soll aber in Form von McCormick-Aktien bezahlt werden. Ein Abschluss ist noch ungewiss. Sollte der Deal zustande kommen will Unilever 65 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten.

    Unilever hatte vor knapp zwei Wochen Verhandlungen mit dem US-Gewürzhersteller bestätigt. Die Briten haben unter anderem Lebensmittelmarken wie Knorr, Pfanni und Mondamin im Programm. Das Geschäft etwa in Indien steht Unilever zufolge aber nicht zum Verkauf.

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    McCormick & Co ist einer der weltgrößten Gewürzhersteller und bietet in Amerika unter anderem die Würzsauce Cholula an. In Europa ist der Hersteller mit Gewürzen etwa in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden vertreten./lew/err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,69 % und einem Kurs von 48,60 auf Tradegate (31. März 2026, 07:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um +0,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 115,64 Mrd..

    Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8641. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,67GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 59,00GBP was eine Bandbreite von -16,86 %/+11,49 % bedeutet.




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