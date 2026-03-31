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    UBS stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

    UBS stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
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    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des schwächeren Ausblicks auf 2026 gehe sie davon aus, dass der Halbleiterausrüster ein fünfprozentiges Wachstum erzielen werde und im weiteren Jahresverlauf die Ziele anheben könnte, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Suss habe bereits - entgegen der üblichen saisonalen Schwäche - für das erste Quartal Aufträge deutlich über dem Niveau des Schlussquartals 2025 signalisiert. Jenkins senkte indes wegen des Ausblicks ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um bis zu 15 Prozent./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 48,88EUR auf Tradegate (31. März 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Madeleine Jenkins
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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    UBS stuft Suss MicroTec auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des schwächeren Ausblicks auf 2026 gehe sie davon aus, dass der Halbleiterausrüster ein fünfprozentiges Wachstum …
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