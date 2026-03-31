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    MBB blickt vorsichtig aufs laufende Jahr - weniger Dividende geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • MBB plant für 2026 Umsatz von 1,1 bis 1,2 Mrd Euro
    • Bereinigtes Ebitda 2026 bei 15 bis 18 Prozent
    • Dividende 2025 geplant 1,21 Euro je Aktie an Aktionäre
    MBB blickt vorsichtig aufs laufende Jahr - weniger Dividende geplant
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB zeigt sich nach Zuwächsen 2025 vorsichtig für das laufende Jahr. Für 2026 plant das Unternehmen einen Umsatz von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro, wie der SDax-Konzern am Dienstag bei der Vorlage von endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Damit könnten die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr um bis zu knapp drei Prozent zulegen, aber auch um bis zu sechs Prozent schrumpfen. 2025 hatte der mehrheitlich den Gründern Christof Nesemeier und Gert-Maria Freimuth gehörende Konzern die Erlöse um fast 10 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro erhöht. Die Beteiligungsgesellschaft hatte bereits Anfang Januar Eckdaten für 2025 vorgelegt

    Vom Umsatz sollen als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 15 bis 18 Prozent hängen bleiben. 2025 legte das operative Ergebnis um 46 Prozent auf 217 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 14 Prozent im Vorjahr auf 18,6 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von rund 51 Millionen Euro, ein Plus von gut einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Für 2025 will das Unternehmen den Aktionären eine Dividende von 1,21 Euro je Aktie zahlen. Ein Jahr zuvor hatte die Beteiligungsgesellschaft eine Basisdividende von 1,11 Euro und eine Sonderdividende von 2,22 Euro ausgeschüttet, insgesamt also 3,33 Euro je Anteilsschein./mne/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MBB Aktie

    Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 182,6 auf Tradegate (31. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MBB Aktie um -8,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von MBB bezifferte sich zuletzt auf 942,63 Mio..

    MBB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6100 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 171,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -1,50 %/+30,18 % bedeutet.





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