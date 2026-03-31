ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 95 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt CTS Eventim Kursziel auf 95 Euro
- Einstufung bleibt Overweight trotz 21% Kursrutsch
- Aktie deutlich mit 69% Abschlag gegenüber Live Nation bewertet
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des 21-prozentigen Kursrutsches seit der Zahlenvorlage werde die Aktie nun mit einem ungerechtfertigten Abschlag von 69 Prozent auf den Wettbewerber Live Nation gehandelt, schrieb Lara Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die fundamentale Bewertung werde der vergleichsweise überschaubaren Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI), der robusten Nachfrage und der Fähigkeit zur Steigerung von Gewinnen und Cashflow nicht gerecht. Der Markt bleibe zu sehr auf kurzfristige Störgeräusche fokussiert./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 50,25 auf Tradegate (31. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -20,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,16 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,81 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +45,42 %/+129,08 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 95 Euro
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Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CTS Eventim eingestellt.
Glaube nicht das die Kursbäume wieder schnell in den Himmel wachsen, rein Zahlentechnisch (EPS...2,89€) sind wir wieder auf dem Niveau von 2023 (2,86€) und immerhin noch rund 40% über dem Jahr 2022 (2,12€) angekommen. 2024 war das Rekordjahr (3,32€)
Quelle Kumpel Grok:
Die CTS Eventim-Aktie (EVD) ist am Freitag, den 27. März 2026, stark eingebrochen – zeitweise um mehr als 20–26 % und schloss mit einem Minus von rund 23 % bei etwa 49 Euro. Das war der tiefste Stand seit November 2022 bzw. Oktober 2023.
Hauptgrund: Enttäuschender Ausblick für 2026
Trotz starker Jahreszahlen für 2025 (erstmals über 3 Milliarden Euro Umsatz) hat der Markt vor allem auf die verhaltene Prognose für das laufende Jahr reagiert:
- Umsatz und bereinigtes EBITDA sollen 2026 nur leicht steigen oder „auf bzw. leicht über dem Vorjahresniveau“ liegen – nach Jahren mit deutlichen Zuwächsen.
- Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg und der neue Finanzchef kommunizierten vorsichtig (teilweise widersprüchlich zwischen Pressemitteilung und Geschäftsbericht), was zusätzliche Verunsicherung schürte.
- Analysten erwarten nun sinkende Konsensschätzungen für das operative Ergebnis.
Der Markt hatte nach dem starken Wachstum der letzten Jahre höhere Erwartungen. Die „konservative“ Guidance wurde als Warnsignal interpretiert – möglicherweise wegen geopolitischer Risiken, schwächelnder Konsumlaune oder auslaufender Verträge.
Weitere Belastungsfaktoren
- Nettogewinn-Rückgang um 13 % auf 277,3 Mio. Euro (trotz Umsatz +9,6 % auf 3,079 Mrd. Euro und EBITDA +7,7 %). Gründe: starker Euro (Währungseffekte), Bewertungseffekte (z. B. Put-Optionen) und Wegfall von Dividendenerträgen. Die operative Entwicklung blieb davon unberührt.
- Dividendenkürzung: Von zuvor höheren Beträgen auf 1,44 Euro je Aktie (minus 22 Cent). Das Unternehmen orientiert sich strikt an 50 % des Konzernergebnisses – das kam bei dividendenorientierten Investoren schlecht an.
- Hohe Investitionen (z. B. neue Arena in Mailand mit Kosten von ca. 400 Mio. Euro) und Fragen zur Nachhaltigkeit der Margen in einem unsicheren Umfeld spielten ebenfalls eine Rolle.
Operativ war 2025 eigentlich ein Rekordjahr
- Umsatz erstmals über 3 Mrd. Euro (+9,6 %).
- Starkes Schlussquartal mit hoher Nachfrage nach Events.
- Ticketing-Segment profitabel und international wachsend, Live-Entertainment mit Rekordumsatz über 2 Mrd. Euro.
Der Kurssturz wirkt auf den ersten Blick übertrieben („sell the news“ nach vorheriger Euphorie), ist aber typisch, wenn hohe Erwartungen nicht übertroffen werden. Einige Beobachter sprechen von schlechter Kommunikation des neuen Finanzchefs, sehen aber kein operatives Desaster.
Zusammengefasst: Der starke Rückgang ist primär auf die enttäuschende 2026-Prognose und die Dividendenkürzung zurückzuführen – nicht auf ein schwaches operatives Geschäft 2025. Ob sich die Aktie schnell erholt, hängt von weiteren Details (z. B. Capital Markets Day im September) und der allgemeinen Marktstimmung ab.
Schulenberg hat mal eben für 10 Mio. zu 54,37 gekauft...