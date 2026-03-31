JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 95 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 50,25 auf Tradegate (31. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -20,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,16 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,81 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +45,42 %/+129,08 % bedeutet.