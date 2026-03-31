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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 95 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt CTS Eventim Kursziel auf 95 Euro
    • Einstufung bleibt Overweight trotz 21% Kursrutsch
    • Aktie deutlich mit 69% Abschlag gegenüber Live Nation bewertet
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für CTS Eventim auf 95 Euro - 'Overweight'
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 110 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts des 21-prozentigen Kursrutsches seit der Zahlenvorlage werde die Aktie nun mit einem ungerechtfertigten Abschlag von 69 Prozent auf den Wettbewerber Live Nation gehandelt, schrieb Lara Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die fundamentale Bewertung werde der vergleichsweise überschaubaren Bedrohung durch Künstliche Intelligenz (KI), der robusten Nachfrage und der Fähigkeit zur Steigerung von Gewinnen und Cashflow nicht gerecht. Der Markt bleibe zu sehr auf kurzfristige Störgeräusche fokussiert./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST

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    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 50,25 auf Tradegate (31. März 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -20,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 4,81 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von +45,42 %/+129,08 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 95 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 95,00, was eine Steigerung von +89,05% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den heftigen Kursrückgang von CTS Eventim (Ende März rund −23% auf circa 49 €) nach einer verhaltenen 2026‑Prognose und einer Dividendenkürzung. Diskutiert werden die Folgen hoher Arena‑Investitionen und der möglichen Verlagerung von asset‑light zu asset‑heavy, die Bewertung (faire Range ~55–70 €), fundamentale Kennzahlen (Rekordumsatz >3 Mrd., EPS‑Vergleiche) sowie technische Stimmung (Abverkauf, Dead‑cat‑bounce, potenzielle Gegenbewegung nach oben).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CTS Eventim eingestellt.

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    dpa-AFX
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