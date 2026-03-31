AKTIE IM FOKUS
Norma sacken vorbörslich ab - Vorsichtiger Ausblick
- Vorbörslicher Kursrückgang nach verhaltenem Ausblick
- Umsatzwachstum bis zwei Prozent möglich oder Stagnation
- Dividende reduziert von 40 auf 14 Cent je Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Norma Group haben am Dienstag im vorbörslichen Handel nach einem verhaltenen Ausblick des Autozulieferers den Rückwärtsgang eingelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss um 8,0 Prozent auf 15,74 Euro ab. In den vergangenen fünf Handelstagen hatten die Papiere noch um fast 14 Prozent zugelegt.
Der Verbindungstechnikhersteller setzte sich für das laufende Jahr vorsichtige Wachstumsziele. Der Umsatz könnte um bis zu zwei Prozent zulegen, im schlechten Fall aber auch stagnieren, hieß es. Analysten hatten mit einem Erlösplus im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet. Die Dividende soll von 40 auf 14 Cent je Aktie sinken. Die vorläufigen Zahlen bestätigte das Unternehmen./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,18 % und einem Kurs von 15,50 auf Tradegate (31. März 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +12,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,97 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 539,75 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,333EUR. Von den letzten 3 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -29,41 %/+17,65 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
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*NORMA GROUP ERWARTET 2026 UMSATZWACHSTUM 0-2% GG VJ (PROG +5,8%)
*NORMA: NÄCHSTER SCHRITT KAPITALHERABSETZUNG DURCH EINZIEHUNG GEPLANT
*NORMA GROUP ERWARTET 2026 BER. EBIT-MARGE 2-4% (PROG 3,4)
*NORMA 2025 NETTOVERLUST -108,6 MIO EUR GG -14,6 VJ
*NORMA GROUP: OKAN CELIKER ÜBERNIMMT FINANZVORSTAND KOMMISSARISCH AB SOFORT
*NORMA: AKTIENRÜCKKAUF-ANGEBOT 27.3. ABGESCHLOSSEN FÜR 52,9 MIO EUR INSGESAMT
*NORMA BESTÄTIGT VORL. ZAHLEN 2025 UMSATZ 821,7 MIO / BER. EBIT 6,3 MIO EUR
*NORMA GROUP: ANNETTE STIEVE GIBT FUNKTION FINANZCHEFIN AB
*NORMA 2025ER-DIVIDENDENVORSCHLAG 0,14 EUR GG 0,40 VJ (PROG 0,18)
*NORMA GROUP ERWARTET 2026 OP. NETTO-CASHFLOW RUND 10-20 MIO EUR
Aus der Angebotsunterlage der Norma Group:
https://www.op-online.de/region/main-kinzig-kreis/maintal/bi…