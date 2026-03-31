Norma sacken vorbörslich ab - Vorsichtiger Ausblick

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,18 % und einem Kurs von 15,50 auf Tradegate (31. März 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +12,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,97 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 539,75 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3800 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,333EUR. Von den letzten 3 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -29,41 %/+17,65 % bedeutet.