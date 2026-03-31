Friedrich Vorwerk gefragt - Gewinnausblick und Dividende

Friedrich Vorwerk: Warum der Iran‑Konflikt die Aktie strukturell stärkt

Der Iran‑Konflikt trifft Europa nicht über Energiepreise, sondern über das Risiko, dass ein Viertel des globalen LNG‑Handels durch die Straße von Hormus jederzeit gestört werden kann. Für Europa, das seit 2022 massiv LNG‑abhängig ist, entsteht dadurch kein kurzfristiges Preisproblem, sondern ein strategisches Verwundbarkeitsproblem. Genau hier beginnt die Relevanz für Friedrich Vorwerk.

FV verdient nicht an LNG‑Volumen, sondern an Infrastruktur, die politische Verwundbarkeit reduziert: zusätzliche Leitungen, Redundanzen, Speicher, H2‑Backbone, Netzverstärkungen. Jede geopolitische Eskalation erhöht den Druck, diese Projekte vorzuziehen und langfristig abzusichern. Europa will weg von Single‑Points‑of‑Failure wie Katar oder der Route über Hormus – und das führt zwangsläufig zu mehr Investitionen in Transportwege, Umrüstungen und Resilienzprogramme. FV ist einer der wenigen Player, die diese Projekte technisch stemmen können.

Für die nächsten 12–24 Monate bedeutet das: Die Aktie reagiert weniger auf Quartalszahlen und stärker auf geopolitische Signale. Politische Förderprogramme, beschleunigte Genehmigungen und neue Sicherheitsanforderungen stabilisieren die Auftragslage und erhöhen die Visibilität. Kurzfristige Verzögerungen sind möglich, aber der strukturelle Trend ist eindeutig positiv. FV wird zunehmend als sicherheitspolitischer Infrastrukturwert wahrgenommen – ein Titel, der in unsicheren Zeiten Rückenwind hat und dessen Abwärtsrisiko begrenzt ist.

Unterm Strich: Der Iran‑Konflikt ist kein Risiko für FV, sondern ein Katalysator. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Europa seine Energieinfrastruktur schneller und breiter ausbaut als bisher geplant. Genau das spielt FV in die Karten – operativ wie auch beim Aktienkurs, der in den kommenden 12–24 Monaten eher nach oben als nach unten überraschen dürfte.



