Zwischen Aufbruchstimmung und Potenzial

Südamerikas Bodenschätze sind für den globalen Bergbau unverzichtbar. Während Argentinien mit dem RIGI-Förderprogramm für ausländische Großinvestitionen im Bergbausektor Erfolge feiert und Chiles neuer Präsident Aufbruchstimmung verbreitet, läuft Peru noch unter Potenzial. Aussichtsreiche Projekte dürften den Druck auf die Politik aber auch hier in Kürze erhöhen.

Der Edelmetallexplorer Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) legte Ende März die ersten Ergebnisse aus einem Bohrprogramm auf dem Silber-Kupfer-Mangan-Projekt Berenguela nahe Puno im Süden Perus vor. Die Ergebnisse bestärken die Geologen des Unternehmens in ihren Hoffnungen auf eine signifikante Lagerstätte.

Aftermath Silver mit starken Bohrergebnissen bei Berenguela

Ein Bohrloch lieferte ab einer Tiefe von 26,5 Metern 48,5 Meter mit 438 Gramm Silber pro Tonne sowie 2,22 % Kupfer + 24,9 % Mangan. Eine weitere Bohrung förderte 70,0 Meter mit 230 Gramm Silber pro Tonne sowie 1,81% Kupfer und 10,9 % Mangan ab der Oberfläche zutage.

CEO Ralph Rushton ordnet die Resultate ein: „Dies sind einige der besten Bohrergebnisse, die wir bisher in unseren drei Bohrphasen erzielt haben, besonders die starke Kupferassoziation mit unserem Silber.“ Erstklassige Ergebnisse also, die es nur in mineralreichen Regionen gibt – und die in der globalen Explorationspipeline dringend benötigt werden.

Südamerika – und hier insbesondere Chile, Peru und Argentinien – spielt für diese globale Explorationspipeline eine zentrale Rolle: Ohne die Bodenschätze aus der Andenregion wird die steigende Nachfrage insbesondere nach Kupfer nicht zu decken sein.

S&P Global prognostiziert einen Anstieg der globalen Kupfernachfrage um etwa 50 % bis 2040, während das Angebot um das Jahr 2030 seinen Höhepunkt erreichen dürfte. Dies entspricht einem potenziellen Defizit von 10 Millionen Tonnen bzw. rund 25 % der erwarteten Nachfrage. Doch auch andere Rohstoffe wie Edel- und Batteriemetalle sind absehbar knapp und in der Geologie der Länder reichlich und ohne geopolitische Kompromittierung vorhanden.

Globaler Bergbau fokussiert Argentinien, Chile und Peru

Bergbaufirmen weltweit sind deshalb an Investitionen in Südamerika interessiert. Dies wird in Argentinien deutlich, wo die RIGI-Gesetzgebung internationale Investoren anzieht. Beispiele für im Rahmen von RIGI genehmigte Projekte sind das Lithiumprojekt Rincon von Rio Tinto, das Kupferprojekt Los Azules von McEwen Copper, das Silber-Gold-Projekt Diablillos von Abra Silver und das Goldprojekt Veladero von Barrick Mining und Shandong Gold. Weitere Anträge, darunter solche von Glencore, und Lundin Mining, sind gestellt.