Chance von 167,51 Prozent p.a.!

Siemens Energy ist kein Spezialanbieter, sondern ein breit aufgestellter Energietechnologiekonzern. Insbesondere in Deutschland und Europa profitiert das Unternehmen von der Energiewende. Obwohl die aktuelle Gesetzgebung in Deutschland Investitionen in erneuerbare Energien weniger attraktiv gestaltet, zeigen die gegenwärtigen Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine, dass eine zu starke Abhängigkeit von fossilen Energieträgern die Wirtschaft in eine Stagflation führen könnte. Die derzeitigen Krisenherde verursachen eine Verknappung von Öl und Gas. Sowohl die faktische Blockade der Straße von Hormus als auch die teilweise Zerstörung russischer Ölinfrastruktur durch die Ukraine verringern das Angebot derzeit erheblich. Dies belegt, dass die Hinwendung Europas zu einer strom- und wasserstoffbasierten Wirtschaft nicht nur klimafreundlich ist, sondern in Zukunft weitgehende Immunität gegenüber Öl- und Gaskrisen erreichen könnte.

Allein im Jahr 2025 verzeichnete der Energietechnikkonzern Siemens Energy (ENR) ein Kursplus von rund 145 Prozent. Schwierigkeiten bei der Tochtergesellschaft Gamesa führten am 26. Oktober 2023 zum Allzeittief der ENR-Aktie bei 6,40 Euro. Seitdem ist der Kurs um etwa 2.111 Prozent gestiegen und liegt aktuell bei rund 142,00 Euro. Dabei hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2025 hinter sich gelassen und am 25. Februar 2026 ein neues Allzeithoch bei 171,65 Euro markiert. Längerfristig betrachtet hält sich der Kurs seit Anfang 2024 über der 200-Tage-Linie, die den Aufwärtstrend definiert. Zuletzt hat sich die Kursentwicklung jedoch eingetrübt. Dies könnte darauf hindeuten, dass eine leichte Konsolidierung oder eine Seitwärtsbewegung wahrscheinlicher wird als eine weitere Aufwertung im Stil der vergangenen Monate. Als Unterstützung hat sich der Bereich um 124,35 Euro etabliert. Fundamental betrachtet liegt die Konsensschätzung für den Bilanzgewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027/28 derzeit bei 7,17 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 86 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025/26 und führt zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,14 für 2027/28. Können die Wachstumserwartungen grundsätzlich bestätigt werden und sogar über 2028 hinaus Bestand haben, ist aus heutiger Sicht kein größerer Kurseinbruch zu erwarten.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Siemens Energy AG (FE05EA), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.06.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 100,00 Euro auf der Unterseite und 240,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 30. März 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,29 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 167,51 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 107,55 Euro fällt oder über den Widerstand bei 222,90 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Siemens Energy AG (Stand: 30.03.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE05EA Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,09 / 7,29 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 100,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG obere KO-Schwelle: 240,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 142,00 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 167,51 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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