Unilever vor Paukenschlag: Dieser Deal könnte alles verändern

Sollte die Transaktion zustande kommen, würde sie als sogenannter Reverse Morris Trust strukturiert, der steuerliche Vorteile bietet. Unilever würde die Sparte ausgliedern und anschließend mit dem Eigentümer der Cholula-Hot-Sauce fusionieren. Es wird erwartet, dass die Unilever-Aktionäre eine Beteiligung von 65 Prozent an dem fusionierten Unternehmen behalten würden. Analysten von Barclays bewerteten das Lebensmittelgeschäft von Unilever einschließlich Schulden mit 28 Milliarden Euro (32,10 Milliarden US-Dollar) bis 31 Milliarden Euro.

Unilever bestätigte am Dienstag, dass es sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-amerikanischen Gewürzhersteller McCormick über einen möglichen Deal mit Unilever Foods befindet. Dies berichtet MT Newswires. Die geplante Übernahme von McCormick soll Unilever Foods 15,7 Milliarden US-Dollar kosten.

Unilever erklärte dazu in einer Stellungnahme: "Die Arbeiten zur Einigung und zum Abschluss einer Transaktion dauern an, und es ist möglich, dass heute eine Vereinbarung getroffen werden kann, obwohl es keine Gewissheit darüber gibt, dass eine Einigung erzielt wird." Unilever erklärte, dass die geplante Zusammenlegung des Lebensmittelgeschäfts bestimmte Vermögenswerte, darunter die Aktivitäten in Indien, ausschließen würde.

Unilever hat seine Wurzeln im Lebensmittelsektor und ist seit 1860 im Butterhandel tätig. Damals begann eine der niederländischen Gründerfamilien mit dem Aufbau ihres Geschäfts. Unilever selbst entstand 1929 durch den Zusammenschluss von Margarine Unie und Lever Brothers – eine der größten Industriefusionen in der europäischen Geschichte.

Unilever hat den größten Teil des letzten Jahrhunderts damit verbracht, Lebensmittel- und Getränkemarken von Marmite über Colman's bis Horlick's aufzukaufen – bis im letzten Jahrzehnt viele Verbraucher begannen, sich von verpackten Lebensmitteln abzuwenden und stattdessen frische Lebensmittel zu bevorzugen, die als gesünder gelten. McCormick hat sein Geschäft durch Übernahmen ausgebaut, mit dem 4,2 Milliarden US-Dollar schweren Kauf von Frank's und French's im Jahr 2017, gefolgt von der Übernahme der Cholula-Hot-Sauce im Jahr 2020 für 800 Millionen Dollar von der Private-Equity-Gesellschaft L Catterton.

Die Aktie von Unilever ist am Dienstag (10:20 Uhr, MEZ) 0,92 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 52,92 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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