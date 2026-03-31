UBS hebt Beiersdorf auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 80 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 76,62 auf Tradegate (31. März 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +7,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,72 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +4,11 %/+23,63 % bedeutet.