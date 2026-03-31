ANALYSE-FLASH
UBS hebt Beiersdorf auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 80 Euro
- UBS stuft Beiersdorf von Sell auf Neutral hoch
- Kursziel gesenkt von 90 auf 80 Euro angepasst
- Vorsichtige Wachstumsprognose und gesenkte EPS
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 80 Euro gesenkt. Selbst unter Berücksichtigung einer Margenkorrektur habe die Aktie angesichts der Schwäche seit Jahresbeginn ein bescheidenes Aufwärtspotenzial, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er bleibe aber mit Blick auf das Wachstum sehr vorsichtig - die Risiken hielten sich in Grenzen, doch auch Kurstreiber seien nicht in Sicht. Die anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwierigen Jahresstart des Konsumgüterkonzerns belegen. Delmas senkte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 und 2027./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 76,62 auf Tradegate (31. März 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +7,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,72 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +4,11 %/+23,63 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 80 Euro
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Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)
Da ich viel mit Chinesen zu tun habe, ich sehe keinen Taiwan Konflikt dahingehend, daß China den Großangriff macht, wenngleich die Chance für sowas jetzt angesichts der ganzen Krisen so günstig wie nie wäre, da die USA Ihren Munitionsbestand komplett verballern. Würde China das tun, wäre der Planet gespalten. Das ist nicht im Interesse von China. Die wollen auch in Frieden leben.
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