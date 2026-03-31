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    ANALYSE-FLASH

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    UBS hebt Beiersdorf auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 80 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Beiersdorf von Sell auf Neutral hoch
    • Kursziel gesenkt von 90 auf 80 Euro durch Delmas
    • Erwartete Quartalszahlen zeigen schwierigen Jahresstart
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Beiersdorf auf 'Neutral' - Senkt Ziel auf 80 Euro
    Foto: Beiersdorf AG

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 80 Euro gesenkt. Selbst unter Berücksichtigung einer Margenkorrektur habe die Aktie angesichts der Schwäche seit Jahresbeginn ein bescheidenes Aufwärtspotenzial, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er bleibe aber mit Blick auf das Wachstum sehr vorsichtig - die Risiken hielten sich in Grenzen, doch auch Kurstreiber seien nicht in Sicht. Die anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwierigen Jahresstart des Konsumgüterkonzerns belegen. Delmas senkte seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2026 und 2027./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Beiersdorf

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    ISIN:DE0005200000WKN:520000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 76,62 auf Tradegate (31. März 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +7,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,72 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +4,11 %/+23,63 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 80 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 80,00, was eine Steigerung von +4,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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