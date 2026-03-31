Hi-View erwirbt das Vorkommen Chip, das an das Porphyrziel Lawyers East angrenzt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 31. März 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B630) gibt bekannt, dass das Unternehmen drei Mineralclaims erworben hat, die an das Porphyrziel Lawyers East im Toodoggone District im Zentrum von British Columbia direkt angrenzen. Die Claims erstrecken sich über insgesamt 157,8 Hektar und der Erwerb umfasst auch alle dazugehörigen Explorationsdaten.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagt dazu: „Das Unternehmen hat sich bewusst auf die Erweiterung seiner Präsenz im Toodoggone District konzentriert. Der Erwerb der Daten zu diesen Claims wird zur Verfeinerung unserer Porphyrziele bei Lawyers East beitragen. Im Zuge der weiteren Konsolidierung hochwertiger Flächen entwickelt sich Hi-View zu einem der größten Landbesitzer in diesem Bezirk. Dies verschafft uns die Flexibilität, mehrere Ziele zu bewerten und unsere Projekte auf koordinierte Weise auszubauen.“

Über das Vorkommen Chip

Das Vorkommen Chip befindet sich im Toodoggone District im nördlichen Zentrum von British Columbia (Abbildung 1) und wird von Intrusivgestein aus dem frühen Jura (Intrusionssuite Black Lake) und vulkanisch-sedimentären Toodoggone-Einheiten unterlagert, die mit geologischen Umgebungen übereinstimmen, die günstig für eine Kupfer-Gold-Porphyrmineralisierung sowie eine epithermale Goldmineralisierung sind. Für das Konzessionsgebiet liegen drei Assessment-Berichte vor: ein Bericht zu geochemischen Untersuchungen und Prospektionsarbeiten aus dem Jahr 2021, der von Longford Exploration Services Inc. angefertigt wurde, sowie zwei Berichte von David Kelsch aus dem Jahr 2023, die sich mit weiteren Assessment-Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet sowie einer geophysikalischen und geochemischen Bodenuntersuchung befassen. Die Claims erstrecken sich über insgesamt 157,8 Hektar und der Erwerb umfasst alle dazugehörigen Explorationsdaten, die von Longford, APEX Geoscience Ltd. und David Kelsch zusammengestellt wurden.

Gesteinsprobenahmen im Jahr 2023 (Abbildung 2) haben das Vorkommen einer Mineralisierung bestätigt und lieferten unter anderem Werte von 0,96 % Kupfer und 47,5 ppm Silber in Chalkopyrit- und Malachit-haltigem Granodiorit sowie 0,145 g/t Gold in verkieseltem mafischem Vulkangestein.[i] Zusammengenommen weisen diese Ergebnisse auf ein robustes Kupfer-Silber-System mit dazugehörigem Goldpotenzial hin und liefern starke Explorationsindikatoren für das Vorkommen Chip, während sie gleichzeitig die Ausdehnung des bestehenden Porphyrziels Lawyers East nach Norden erweitern.