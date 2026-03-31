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    Wertpapiergeschäft einer Führungskraft

    Wertpapiergeschäft einer Führungskraft
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Johannesburg, 31. März 2026: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

     

    Name

    Charles Carter

    Position

    Vorgeschriebene Führungskraft (COO: International & Recycling Operations)

    Unternehmen

    Sibanye Stillwater Limited

    Art der Beteiligung

    Direkt und wirtschaftlich

    Art der Transaktion

    Kauf von ADRs am Markt

    Transaktionsdatum

    30. März 2026

    Anzahl der Aktien

    10.000

    Wertpapierklasse

    ADRs

    Marktpreis

    11,40 US-Dollar

    Gesamtwert

    114.000 US-Dollar

     

    Gemäß Absatz 6.83 der Börsenvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

     

    Ende.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäft auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau weltweit verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

     

    Ansprechpartner für Investor Relations:

    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

    James Wellsted

    Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

    Tel.: +27 (0) 83 453 4014

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater 

    Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater      

    YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos 

    X: https://twitter.com/SIBSTILL 

     

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

     

    Sibanye Stillwater Limited

    Incorporated in the Republic of South Africa

    Registration number 2014/243852/06

    Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

    ISIN – ZAE000259701

    Issuer code: SSW

    (“Sibanye-Stillwater”, “the Company” and/or “the Group”)

     

    Eingetragene Anschrift:

    Constantia Office Park

    Bridgeview House • Building 11 • Ground Floor

    Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

    Weltevreden Park • 1709

     

    Postanschrift:

    Private Bag X5 • Westonaria • 1780

     

    Tel. +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863

     

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    1

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 2,51EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.



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