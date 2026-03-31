Wertpapiergeschäft einer Führungskraft

Johannesburg, 31. März 2026: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt gemäß den Absätzen 6.77 bis 6.90 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

Name Charles Carter Position Vorgeschriebene Führungskraft (COO: International & Recycling Operations) Unternehmen Sibanye Stillwater Limited Art der Beteiligung Direkt und wirtschaftlich Art der Transaktion Kauf von ADRs am Markt Transaktionsdatum 30. März 2026 Anzahl der Aktien 10.000 Wertpapierklasse ADRs Marktpreis 11,40 US-Dollar Gesamtwert 114.000 US-Dollar

Gemäß Absatz 6.83 der Börsenvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

Ende.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäft auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seiner Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau weltweit verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

ISIN – ZAE000259701

Issuer code: SSW

(“Sibanye-Stillwater”, “the Company” and/or “the Group”)

Eingetragene Anschrift:

Constantia Office Park

Bridgeview House • Building 11 • Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park • 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 • Westonaria • 1780

Tel. +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

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Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 2,51EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.