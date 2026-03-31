Öl-Schock droht
Öl-Analyst sieht 200 US-Dollar je Barrel schon in wenigen Wochen
150 bis 200 US-Dollar je Barrel in den nächsten Wochen? Genau das prognostiziert ein Öl-Veteran Fereidun Fesharaki, sollte die Straße von Hormus länger geschlossen bleiben.
Droht dem Ölmarkt jetzt der ganz große Schock? Der Energieexperte Fereidun Fesharaki schlägt Alarm: Sollte die Straße von Hormus weiterhin blockiert bleiben, hält er einen Anstieg des Ölpreises auf 150 bis 200 US-Dollar je Barrel in den kommenden Wochen für möglich. Dies erklärte der Experte im Interview mit Bloomberg.
Damit rückt ein Szenario in den Fokus, das Anleger, Verbraucher und Notenbanken gleichermaßen erschüttern könnte. Ein Ölpreis in dieser Größenordnung würde nicht nur die Kosten für Benzin, Diesel und Heizung in die Höhe treiben. Auch Inflation, Konjunktur und Unternehmensgewinne könnten massiv unter Druck geraten.
Rohöl der Sorte Brent hat innerhalb von drei Monaten rund 85 Prozent hinzugewonnen. Rohöl der Sorte WTI hat immerhin 79 Prozent zugelegt.
Für die Börsen wäre ein weiterer Anstieg des Ölpreises ein Desaster, denn dies würde eine weiter steigende Inflation und weitere Zinserhöhungen bedeuten. Besonders anfällig wären energieintensive Branchen, während Ölproduzenten und einzelne Rohstoffwerte davon profitieren könnten.
Noch ist dieses Extrem-Szenario nicht Realität. Allein die Warnung zeigt jedoch, wie explosiv die Lage ist.
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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion