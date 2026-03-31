Öl-Analyst sieht 200 US-Dollar je Barrel schon in wenigen Wochen

Droht dem Ölmarkt jetzt der ganz große Schock? Der Energieexperte Fereidun Fesharaki schlägt Alarm: Sollte die Straße von Hormus weiterhin blockiert bleiben, hält er einen Anstieg des Ölpreises auf 150 bis 200 US-Dollar je Barrel in den kommenden Wochen für möglich. Dies erklärte der Experte im Interview mit Bloomberg.

Damit rückt ein Szenario in den Fokus, das Anleger, Verbraucher und Notenbanken gleichermaßen erschüttern könnte. Ein Ölpreis in dieser Größenordnung würde nicht nur die Kosten für Benzin, Diesel und Heizung in die Höhe treiben. Auch Inflation, Konjunktur und Unternehmensgewinne könnten massiv unter Druck geraten.