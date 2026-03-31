Centrotherm Photovoltaics übertrifft Prognosen 2025 – Eigenkapital auf 31,7 % gesteigert
Stark im Asiengeschäft, solide im Ergebnis und mit deutlich verbesserter Finanzkraft: Der Konzern bestätigt 2025 seine Prognosen und stärkt die Basis für 2026.
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- Konzernumsatz 2025: 211,1 Mio. EUR; davon 162,8 Mio. EUR aus Projekten für die Halbleiterindustrie; internationales Geschäft >90 % mit Schwerpunkt Asien.
- Konzern-Gesamtleistung 186,6 Mio. EUR – Prognoseband von 150–230 Mio. EUR erfüllt.
- Konzern-EBITDA 30,6 Mio. EUR (Vorjahr 39,2 Mio. EUR) – entspricht der Prognose „niedriger zweistelliger Mio.-EUR-Bereich“; operative Marge verbessert.
- Eigenkapital um rund 17 % auf 127,7 Mio. EUR gesteigert; Eigenkapitalquote verbessert auf 31,7 % (31.12.2024: 27,5 %).
- Liquidität deutlich verbessert: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von 96,0 Mio. EUR auf 170,7 Mio. EUR (+>77 %); Auftragseingang 86,7 Mio. EUR (55,0 Mio. Halbleiter, 31,7 Mio. Photovoltaik); Auftragsbestand 330,9 Mio. EUR (davon >253,3 Mio. Halbleiter).
- Ausblick 2026: erwartete Gesamtleistung 90–170 Mio. EUR; Konzern-EBITDA deutlich unter Vorjahr; erwarteter Auftragseingang 40–100 Mio. EUR; Strategie: gezielte Investitionen, Ausgabendisziplin und Erschließung neuer Marktsegmente.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Centrotherm Photovoltaics ist am 31.03.2026.
Der Kurs von Centrotherm Photovoltaics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,77 % im Plus.
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