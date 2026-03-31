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    IPO/Aufzughersteller TK Elevator vor Neuausrichtung

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    Börsengang eine Option

    Für Sie zusammengefasst
    • TK Elevator prüft Börsengang als Zukunftsoption
    • Gespräche mit Anteilseignern über weiteren Kurs
    • Rund 50.000 Mitarbeiter und 9,2 Mrd Euro Umsatz
    IPO/Aufzughersteller TK Elevator vor Neuausrichtung - Börsengang eine Option
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Aufzughersteller TK Elevator prüft für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens unter anderem auch einen Börsengang. Derzeit führe das Unternehmen Gespräche mit seinen Anteilseignern über den weiteren Kurs, teilte TK Elevator am Dienstag in Düsseldorf mit. Ein Börsengang (IPO) sei eine Option.

    Über einen möglichen Gang an die Börse von TK Elevators wird schon länger spekuliert. Zuletzt gab es zudem Gerüchte, dass der finnische Wettbewerber Kone an dem Unternehmen interessiert sein könnte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte Mitte März unter Berufung auf informierte Personen berichtet, dass Kone Gespräche über eine Übernahme führe. Die Eigentümer strebten dabei eine Bewertung von bis zu 25 Milliarden Euro an. Damals hieß es, Kone wolle in den folgenden Wochen eine Einigung erreichen.

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    TK Elevator gehörte bis 2020 zum Industriekonzern Thyssenkrupp , der die Mehrheit an dem Unternehmen dann für 17,2 Milliarden Euro an die Finanzinvestoren Cinven und Advent verkaufte. Thyssenkrupp ist noch an TK Elevator beteiligt. Kone hatte damals schon mithilfe des Finanzinvestors CVC einen Versuch unternommen, TK Elevator zu übernehmen, kam aber nicht zum Zuge.

    Den informierten Kreisen zufolge sollen Cinven und Advent wegen der jüngsten Schwankungen an den Aktienmärkten infolge des Krieges im Iran inzwischen offener für einen Verkauf ihrer Anteile an TK Elevator sein, anstatt eines Börsengangs. Allerdings könnte eine Übernahme durch Kone auf kartellrechtliche Hürden stoßen, schrieb Bloomberg Mitte März.

    TK Elevator beschäftigt rund 50.000 Menschen und erreichte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr übernahm Alat, eine Tochter des saudischen Staatsfonds 15 Prozent an dem Unternehmen. Die Transaktion bewertete TK Elevator inklusive Schulden mit mehr als 23 Milliarden Euro, wie Bloomberg damals berichtete./nas/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 55,38 auf Tradegate (30. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -9,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 4,53 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +37,55 %/+23,80 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung der ThyssenKrupp-Aktie nach der Ausgliederung von TKMS: Diskussion, dass die Marktkapitalisierung unter dem Wert der TKMS-Anteile liegt; 51% von TKMS werden bei rund 2,5 Mrd. gesehen; Kursrückgang seit Übernahmespekulationen (bis ~3 €); Risiko weiterer Verluste bei Scheitern eines Deals; einige sehen Kaufchance trotz Umbau‑Unsicherheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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