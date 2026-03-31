Wenig Bewegung zum Monatsende

Die ebenso verlogene wie planlose Trump Administration macht sich mehr und mehr zur Lachnummer..... all diese Meldungen über angebliche Verhandlungen und Fristverlängerungen (auf bitten der Iraner hin) erscheinen mir regelrecht absurd und sind wohl auch hauptsächlich der ganz privaten Kapitalvermehrung geschuldet. Auch gestern wieder auffällige Anstiege der Volumina kurz vor der Veröffentlichung des Statements von The Donald.... ein Schelm, wer da böses denkt.





Die Mullahs sitzen nach wie vor fest im Sattel, wissen ca. 1 Mio. Soldaten hinter sich und haben auch die Geographie der entscheidenten Gebiete auf ihrer Seite. Die lachen sich halb tod, wenn Trump da was von 10 oder 15k Marines für die "erweiterten Optionen" im Kampf zu Lande labert...





Desweiteren läuft die Zeit ganz klar gegen Trump, während auf Iranischer Seite aktuell überhaupt kein Handlungsdruck besteht.

Im November stehen die wichtigen US Midterms an, die Anleihemärkte steigen und steigen (der amerikanische Schuldenhaushalt wird also immer teurer), ebenso die Preise (zunächst für Energie aber das wird noch komplett auf die gesamte Wertschöpfungskette durchschlagen, Weltweit).... bei der Orange brennt schlicht und ergreifend die Hütte, der kann sich diesen ganzen Bumms überhaupt nicht leisten..... und die Mullahs haben jede Menge Popcorn und Cola zum genießen der Show dabei. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif





Für die Märkte allgemein und natürlich auch den DAX ist das keine wirklich gute Gemengelage.... und wie immer darf jeder selbst entscheiden, wie er dieses Szenario zu handeln gedenkt.

Viel Spaß und Erfolg dabei @ , CB. 😎



