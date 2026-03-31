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    Mehrere Einschläge nach iranischem Raketenangriff auf Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranischer Raketenangriff auf Großraum Tel Aviv
    • Sechs Verletzte und Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen
    • Berichte über Einsatz von Streumunition und Alarm
    Mehrere Einschläge nach iranischem Raketenangriff auf Israel
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Nach einem neuen iranischen Raketenangriff auf Israel hat es nach Polizeiangaben mehrere Einschläge im Großraum Tel Aviv gegeben. Polizei und Sprengstoffexperten arbeiteten an der Absicherung der Einschlagsorte, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden sechs Menschen verletzt. Gebäude und Fahrzeuge seien beschädigt worden, berichteten israelische Medien. Das Nachrichtenportal "ynet" berichtete, Teheran habe erneut Streumunition eingesetzt. Im Umkreis der Stadt Tel Aviv hatte es zuvor Raketenalarm gegeben, Einwohner berichteten von Explosionsgeräuschen. Auch der staatliche Rundfunk im Iran berichtete von einer neuen Welle von Raketenangriffen auf Israel./arb/DP/zb





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