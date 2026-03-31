BARCLAYS stuft Airbus auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 158,6EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Milene Kerner
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Milene Kerner
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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