Suedzucker - Aktie zieht deutlich an - 31.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Suedzucker Aktie. Mit einer Performance von +9,95 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Suedzucker Aktie. Nach einem Plus von +14,20 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 13,090€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Suedzucker Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +42,38 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +33,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,82 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Suedzucker +42,38 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Suedzucker Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +33,54 % 1 Monat +29,82 % 3 Monate +42,38 % 1 Jahr +13,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Suedzucker Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Südzucker-Kursbewegung. Diskutiert werden Treiber wie Zucker- und Ethanolpreise, Energiekosten, knappe Rübenflächen und deren Auswirkungen auf Angebot, Fundamentaldaten und Marktliquidität. MWB Research belässt Buy, Ziel 15€, weitere Analysten nennen Lieferkettenprobleme. Es wird auch über das Potenzial eines Mini-Short-Squeeze durch hohen Streubesitz (Rübenbauern, Institutionen) spekuliert. Kurs etwa 11,8€.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Suedzucker eingestellt.

Informationen zur Suedzucker Aktie

Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,64 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen eröffnen. Der X-Dax signalisiert für den Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 22.650 Punkte. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex im März ein Verlust von mehr als zehn Prozent …

Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 15 Euro angehoben. Wegen des globalen Ölpreisschocks seien die Ethanolpreise deutlich gestiegen, …

Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker gleich um zwei Schritte von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 15 Euro angehoben. Wegen des globalen Ölpreisschocks seien die Ethanolpreise deutlich gestiegen, …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,84 %.

Suedzucker Aktie jetzt kaufen?

Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.