Phillips 66 im Fokus: Mehr als raffiniert auf Renditejagd In diesem Kurzportrait geht um Phillips 66, einen integrierten Downstream-Energieversorger, der hauptsächlich in den USA und Großbritannien tätig ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Houston, Texas, wurde 1875 gegründet und 2012 aus ConocoPhillips …



