Phillips 66 im Fokus: Mehr als raffiniert auf Renditejagd
In diesem Kurzportrait geht um Phillips 66, einen integrierten Downstream-Energieversorger, der hauptsächlich in den USA und Großbritannien tätig ist. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Houston, Texas, wurde 1875 gegründet und 2012 aus ConocoPhillips ausgegliedert. Das inzwischen über 55 Mrd. USD schwere Unternehmen verfügt über beeindruckende Aktivitäten im Midstream- und Downstream-Bereich. Und ohne die Raffinerien und Pipelines von Phillips 66 würde unsere Welt stillstehen: der perfekte Flaschenhals - aus Sicht des Unternehmens und seiner Aktionäre...
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