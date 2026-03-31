KfW / KfW Capital startet Fundraising für den Wachstumsfonds II

- Dachfonds für institutionelle Investoren mit breit diversifiziertem Zugang zur Assetklasse European Venture - Renditeorientierte Strategie bei ausgewogenem Risikoprofil - Zweite Venture-Capital-Fondsgeneration des erfolgreichen Wachstumsfonds Deutschland erneut mit einer Milliarde Euro Zielvolumen - KfW Capital, einer der aktivsten Investoren mit tiefer Marktkenntnis, erneut als Anlageberater und -vermittler beauftragt - Stärkung des deutschen und europäischen VC-Ökosystems sowie Mobilisierung privaten Kapitals

KfW Capital startet Fundraising für den Wachstumsfonds II Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsame Presseerklärung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, des Bundesministeriums der Finanzen, der KfW und von KfW Capital

KfW Capital startet zum 1. April 2026 das Fundraising für den Dachfonds Wachstumsfonds II. Er bildet die zweite Fondsgeneration des Wachstumsfonds Deutschland, dessen Volumen von einer Milliarde Euro innerhalb von drei Jahren nahezu vollständig investiert wurde. Wie sein Vorgänger richtet sich der Wachstumsfonds II an institutionelle Investoren im In- und Ausland - darunter Versicherer, Versorgungswerke, Pensionskassen, Stiftungen, Vermögensverwalter und Family Offices.



Im Auftrag des Bundes und der KfW konzipiert und strukturiert KfW Capital den neuen Dachfonds und übernimmt erneut die Rolle des Anlagevermittlers und Anlageberaters. Als Ankerinvestoren engagieren sich der Bund sowie KfW Capital mit signifikanten Eigeninvestments in Höhe von 200 Millionen Euro bzw. 120 Millionen Euro. Insgesamt strebt der Fonds erneut ein Zielvolumen von rund einer Milliarde Euro an.



Der Wachstumsfonds II bietet Investoren über ein ausgewogenes Portfolio an Venture-Capital-(VC-)Fonds und direkten Co-Investments einen breit diversifizierten Zugang zur Assetklasse European Venture - mit indirekter Beteiligung in rund 1.000 innovative Technologie-Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen. Im Mittelpunkt steht gemäß dem "Pick-the-best"-Ansatz die Investition in etablierte VC-Fondsmanager mit nachgewiesenem Track Record. Die VC-Fonds weisen zudem in ihrer Anlagestrategie einen regionalen Schwerpunkt in Deutschland und Europa auf.

Der Wachstumsfonds II investiert marktmäßig und verfolgt eine renditeorientierte Strategie bei angemessenem Risikoniveau. Ergänzend kann der Dachfonds außerdem in Venture-Debt-Fonds, Co-Investments und Secondaries investieren. Der Phasenfokus liegt mehrheitlich im Later Stage. Als klassischer VC-Dachfonds stellt der Wachstumsfonds II für unterschiedliche Investorengruppen maßgeschneiderte Zugangsvehikel bereit und gewährleistet somit einen effizienten Zugang zur Assetklasse.



Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: "Start-ups und Scale-ups entwickeln die Ideen, Technologien und Produkte von morgen. Sie schaffen Arbeitsplätze und sichern unseren Wohlstand. Unsere Aufgabe ist es, dafür die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Genau hier setzen wir mit dem Wachstumsfonds II an. Durch den Fonds gewinnen wir neue Investoren für den deutschen Wagniskapitalmarkt und mobilisieren privates Kapital. Unsere Start-ups und Scale-ups erhalten dadurch die nötige finanzielle Rückendeckung - für einen starken und wettbewerbsfähigen Standort Deutschland."



Lars Klingbeil, Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen: "Wir wollen den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger machen und Arbeitsplätze sichern. Dafür brauchen wir Technologieführerschaft in zentralen Bereichen, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für Investitionen, eine moderne industrielle Basis und funktionierende Kapitalmärkte. Die besten Ideen sollen in Deutschland entstehen und hier richtig groß gemacht werden. Der Wachstumsfonds Deutschland war ein voller Erfolg. Er zeigt, wie gut es funktioniert, private Investitionen durch öffentliche Mittel zu hebeln. Umso mehr freue ich mich, dass wir auf den Erfolg des Wachstumsfonds I aufbauen und den Start des Fundraisings des Wachstumsfonds II einläuten können. Denn es geht jetzt darum, Tempo zu machen und dafür zu sorgen, dass junge Unternehmen mit dem notwendigen Kapital ausgestattet werden, um hier in Deutschland die großen Player von morgen zu werden."

Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe und Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital: "Die Fortführung des Wachstumsfonds mit einer zweiten Fondsgeneration setzt einen wichtigen Impuls für das europäische VC-Ökosystem. Start-ups und Scale-ups werden davon profitieren. Der Wachstumsfonds II soll - wie sein Vorgänger - ein Beispiel für das erfolgreiche Zusammenspiel von privatem und staatlichem Kapital sein."

Dr. Jörg Goschin, Vorsitzender der Geschäftsführung von KfW Capital: "Die Assetklasse European Venture hat sich in der Vergangenheit sehr positiv entwickelt und in puncto Rentabilität sowohl andere Assetklassen als auch andere Regionen wie den US-Markt übertroffen. Dies zeigt sich auch bereits in der guten Portfolioentwicklung des Wachstumsfonds Deutschlands. Investoren profitieren von der Marktexpertise und Erfahrung von KfW Capital. Unser Ziel ist es, erneut ein Benchmark-Volumen auf dem Niveau des ersten Fonds zu erreichen. Aus meinen Gesprächen im In- und Ausland kann ich von einem starken Interesse an der Assetklasse und dem Start des Fundraisings für den Wachstumsfonds II berichten."

Hintergrund Wachstumsfonds Deutschland: Der Wachstumsfonds Deutschland ist ein Baustein des Zukunftsfonds der Bundesregierung. Mit einem Fondsvolumen von einer Milliarde Euro ist er einer der größten VC-Dachfonds, die jemals in Europa aufgelegt wurden, und speist sich mehrheitlich aus privaten Mitteln. Stand Ende März 2026 ist der Fonds nahezu ausinvestiert und hat ca. 870 Millionen Euro an 43 Zielfonds zugesagt (siehe auch: Wachstumsfonds Deutschland - KfW Capital (https://www.kfw-capital.de/Investmentprogramme/Wachstumsfonds/) ).

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KfW Capital GmbH, Bockenheimer Landstraße 98-100, 60323 Frankfurt Pressestelle KfW Capital, Sonja Höpfner,

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