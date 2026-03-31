Wirtschaft
Dax startet kaum verändert - keine Bodenbildung in Sicht
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.550 Punkten berechnet, und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Scout24, die Deutsche Börse und SAP, am Ende Siemens Energy, Infineon und BASF.
"Es sieht so aus, als könne der Dax ein wenig davon profitieren, dass zu Wochenbeginn ein neues Tief der Abwärtsbewegung seit Kriegsbeginn vermieden werden konnte", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Mehr als eine technische Gegenbewegung sei das jedoch nicht. "Von einer Bodenbildung ist der Dax ebenso weit entfernt wie der Iran-Krieg von einem schnellen Ende."
"Es sieht so aus, als könne der Dax ein wenig davon profitieren, dass zu Wochenbeginn ein neues Tief der Abwärtsbewegung seit Kriegsbeginn vermieden werden konnte", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Mehr als eine technische Gegenbewegung sei das jedoch nicht. "Von einer Bodenbildung ist der Dax ebenso weit entfernt wie der Iran-Krieg von einem schnellen Ende."
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"Die Ruhe ist trügerisch: Unter der Motorhaube des Marktes ist eine ausgeprägte Sektorrotation zu beobachten", so Stanzl. "Dabei stehen insbesondere KI-Aktien unter starkem Verkaufsdruck. Der Krieg treibt die Energiepreise nach oben und schürt damit die Angst vor wieder steigender Inflation." Das belaste vor allem Technologieaktien, weil sich dadurch auch der milliardenschwere Ausbau von KI-Rechenzentren verteuere. "Zusätzlich wächst die Sorge vor einer möglichen Heliumknappheit, die die Lieferketten in diesem Sektor empfindlich treffen könnte."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1467 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8721 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 113,40 US-Dollar; das waren 65 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1467 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8721 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 113,40 US-Dollar; das waren 65 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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D0TTORE schrieb 06.03.26, 12:28
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.
Gerade die Unsicherheiten durch den Krieg mit Kursverfall, Inflationssorgen und Steigenden Energiekosten gehen an dieser Aktie komplett vorbei.
Negative Nachrichten sind nicht zu erwarten, weil gerade Zahlen und sehr positive Aussichten veröffentlicht wurden.
Analysten sehen Kursziele um die 30% höher als den aktuellen Kurs.
Zusammengefasst: Zu schön um wahr zu sein. Genau das lässt dann wieder Alarmglocken läuten.
Gerade durch die aktuale Volatilität ist dieser Wert immer noch unter dem Radar und steigt still und leise.
Das ist auch gut für die Nerven - Hauptsache sie steigt.
Da es intraday durchaus noch Schwankungen gibt, vielleicht in 2-3 Tranchen einsteigen.
Ich glaube, dass die in diesem neu beginnenden Aufwärtstrend nicht mehr unter 73 fällt. Und wenn doch, dann kaufe ich die nach.
wutan schrieb 27.02.26, 08:18
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erst abends gesehen, dass der kurs mal runter auf 64 war. schade, dort hätte ich vermutlich die pos gedoppelt.
keine eile. zahlen gut, wachstum gut. chancen die im kurs und von analysten nicht gesehen werden. risiken werden alle gesehen.
und ein guter wert zum diversifizieren, der m.e. extrem von software entwicklung mit KI profitieren wird. man hat die daten. das kann keine KI "klauen" und das geschäftsmodell zerstören. im gegenteil ... kann man sich, wenn wer die daten haben will, bezahlen lassen oder einbinden (wird man selber machen).
wenn die BRD mal aufwachen würde, dann gäbe man der firma eine KOOP mit dem grundbuch und der steuer, um eine vollautomatisierte software für grundbuchamt, notare und eigentümer zu entwicklen. aber man ist in der BRD zu doof... noch...
wutan schrieb 26.02.26, 18:07
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zahlen sind gut. mit dem einsatz von KI wirds hier mit den kosten runtergehen.
der service sicher dann zudem besser.
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