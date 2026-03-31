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    Dax startet kaum verändert - keine Bodenbildung in Sicht

    Wirtschaft - Dax startet kaum verändert - keine Bodenbildung in Sicht
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.550 Punkten berechnet, und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Scout24, die Deutsche Börse und SAP, am Ende Siemens Energy, Infineon und BASF.

    "Es sieht so aus, als könne der Dax ein wenig davon profitieren, dass zu Wochenbeginn ein neues Tief der Abwärtsbewegung seit Kriegsbeginn vermieden werden konnte", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Mehr als eine technische Gegenbewegung sei das jedoch nicht. "Von einer Bodenbildung ist der Dax ebenso weit entfernt wie der Iran-Krieg von einem schnellen Ende."

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    "Die Ruhe ist trügerisch: Unter der Motorhaube des Marktes ist eine ausgeprägte Sektorrotation zu beobachten", so Stanzl. "Dabei stehen insbesondere KI-Aktien unter starkem Verkaufsdruck. Der Krieg treibt die Energiepreise nach oben und schürt damit die Angst vor wieder steigender Inflation." Das belaste vor allem Technologieaktien, weil sich dadurch auch der milliardenschwere Ausbau von KI-Rechenzentren verteuere. "Zusätzlich wächst die Sorge vor einer möglichen Heliumknappheit, die die Lieferketten in diesem Sektor empfindlich treffen könnte."

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1467 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8721 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 113,40 US-Dollar; das waren 65 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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