Dax startet kaum verändert - keine Bodenbildung in Sicht

Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.

Gerade die Unsicherheiten durch den Krieg mit Kursverfall, Inflationssorgen und Steigenden Energiekosten gehen an dieser Aktie komplett vorbei.

Negative Nachrichten sind nicht zu erwarten, weil gerade Zahlen und sehr positive Aussichten veröffentlicht wurden.

Analysten sehen Kursziele um die 30% höher als den aktuellen Kurs.

Zusammengefasst: Zu schön um wahr zu sein. Genau das lässt dann wieder Alarmglocken läuten.

Gerade durch die aktuale Volatilität ist dieser Wert immer noch unter dem Radar und steigt still und leise.

Das ist auch gut für die Nerven - Hauptsache sie steigt.

Da es intraday durchaus noch Schwankungen gibt, vielleicht in 2-3 Tranchen einsteigen.

Ich glaube, dass die in diesem neu beginnenden Aufwärtstrend nicht mehr unter 73 fällt. Und wenn doch, dann kaufe ich die nach.