Tonkens Agrar: Umsatz- und Ergebnisdruck durch niedrige Preise & Kosten
Trotz stabiler Absatzmengen steht das Unternehmen im ersten Halbjahr 2025/2026 unter Druck: Niedrige Agrarpreise und hohe Kosten belasten Umsatz und Ergebnis deutlich.
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- Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2025/2026 auf 9,22 Mio. EUR (Vj. 10,86 Mio. EUR); Konzernergebnis vor Steuern verschlechterte sich auf -1,09 Mio. EUR (Vj. 0,45 Mio. EUR) und das Halbjahresergebnis beträgt -1,15 Mio. EUR (Vj. +0,36 Mio. EUR).
- Hauptursachen sind äußerst niedrige Kartoffelpreise, schwache Getreidepreise und anhaltender Kostendruck (Mehrkosten bei Ernte, Transport, Substraten, Diesel und Energie).
- Ackerbau- Segmentumsatz fiel stark auf 1,95 Mio. EUR (Vj. 4,13 Mio. EUR), teils weil im Vorjahr zusätzliche Erlöse aus alter Ernte enthalten waren und nicht alles Getreide bis Bilanzstichtag vermarktet war.
- Lagerhaltung/Vermarktung: Absatz geschälter Kartoffeln stieg um ~25 %, die Erlöse jedoch nur um ~10 %; Segmentumsatz erhöhte sich auf 3,60 Mio. EUR (Vj. 3,12 Mio. EUR).
- Milchproduktion: Durchschnittlicher Milchpreis H1 bei 51,8 ct/kg (Vj. 50,5 ct/kg) mit Segmentumsatz 2,39 Mio. EUR; im Feb. 2026 fiel der Milchpreis jedoch auf 39,3 ct/kg (≈‑26 % ggü. Vorjahr); Erneuerbare Energien erzielten 1,16 Mio. EUR.
- Prognose: Ursprüngliche Jahresprognose wurde zurückgenommen; Vorstand erwartet deutliche Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis für 2025/2026, eine genauere Eingrenzung ist derzeit nicht möglich (Halbjahresbericht online verfügbar).
Der Kurs von Tonkens Agrar lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,1000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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