BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Wöchentliche Absatzdaten aus den USA belegten einen deutlichen Rückgang beim Medikament Blenrep gegen rezidivierte oder refraktäre multiple Myelome, schrieb James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starken wöchentlichen Schwankungen auf dem US-Markt setzten sich fort./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 20:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 23,91EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

