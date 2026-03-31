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    BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Mit seinen Schätzungen für den Umsatz und das Ergebnis je Aktie liege er über den Konsensprognosen, schrieb James Gordon in einem Ausblick am Dienstag. Alles in allem rechne er mit einem soliden Jahresauftakt des Pharmakonzerns, der die Jahresziele aber wohl nur bestätigen dürfte./rob/bek/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 169,9EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: James Gordon
    Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 165
    Kursziel alt: 165
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



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