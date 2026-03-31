BARCLAYS stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. Mit seinen Schätzungen für den Umsatz und das Ergebnis je Aktie liege er über den Konsensprognosen, schrieb James Gordon in einem Ausblick am Dienstag. Alles in allem rechne er mit einem soliden Jahresauftakt des Pharmakonzerns, der die Jahresziele aber wohl nur bestätigen dürfte./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 169,9EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.