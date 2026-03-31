UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 35,40 auf 45 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Stahlnachfrage in Indien dürfte bis 2030 um sechs Prozent jährlich steigen, schrieb Andrew Jones mit Blick auf ein Gemeinschaftsunternehmen von ArcelorMittal und Nippon Steel in dem Land. Sollte sich allerdings die Nachfrage abschwächen oder die Importe steigen, dann drohten Überkapazitäten, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel erhöhte er vor allem wegen höherer operativer Gewinnerwartungen in Brasilien und Nordamerika./rob/bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 42,51EUR auf Tradegate (31. März 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 35,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,00 € , was eine Steigerung von +4,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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